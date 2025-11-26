Sheinbaum pide a Noroña respetar a viuda de Manzo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que debía haber respeto y sensibilidad hacia Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa independiente de Uruapan y viuda del presidente municipal asesinado Carlos Manzo Rodríguez, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña la calificó como “ambiciosa” y representante de “posiciones fascistas”. En conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que “en estos casos hay que respetar primero” y subrayó que la alcaldesa “no está pasando por un momento fácil” tras el homicidio de Manzo Rodríguez, al señalar que el debate político respecto a sus aspiraciones tendría que darse en otro momento.

Fernández Noroña declaró desde la tribuna del Senado de la República, que “a ella, la ambición se le despertó y va por la Gubernatura de Michoacán”, en referencia a la posibilidad de que Quiroz García busque la candidatura al Gobierno de Michoacán, actualmente en manos de Morena. El legislador agregó que “se los afirmo: va a ser candidata. De ahí a que nos gane, hay un mar de distancia”, y afirmó que la alcaldesa estaría en una “línea” de ultraderecha.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fernández Noroña reiteró sus señalamientos en sesión de la Cámara Alta, tras haberlos difundido en una transmisión diaria en redes sociales. Durante el debate, la senadora María de Jesús Marmolejo Rivas, integrante del Partido Acción Nacional, cuestionó las expresiones del morenista y advirtió que insinuar que el dolor de Quiroz García es oportunismo político constituye un agravio, al recalcar que “Grecia Quiroz no está sola”.

Después de participar en la sesión solemne por la efeméride, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a Fernández Noroña para que mostrara empatía hacia las mujeres y evitara expresiones ofensivas en sus posicionamientos. Ante las críticas, el senador rechazó, en conferencia de prensa, haber emitido comentarios misóginos y sostuvo que se trataba de una postura de crítica política, al asegurar que su declaración “no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia” y que “se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento”.