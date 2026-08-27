Sheinbaum pide a Segob y a la FGR informe público por caso Ayotzinapa a 12 años

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República presentar un informe público sobre los nuevos avances en el caso Ayotzinapa, las líneas de investigación abiertas y las recientes detenciones, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

La solicitud la hizo en el marco de la reunión que sostendría este jueves con madres y padres de los estudiantes. Sheinbaum explicó que durante el encuentro se informaría a los familiares cómo se realizó la investigación que llevó a la detención del ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como sobre otras líneas de investigación.

“Le he pedido ayer a la Secretaria de Gobernación, y espero que la fiscal esté de acuerdo, que pueda haber, antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, una información pública de cuáles son estas líneas de investigación”, declaró.

La presidenta señaló que la información deberá presentarse sin afectar las investigaciones y consideró necesario explicar “por qué hay nuevos detenidos y cuál es este trabajo que se ha venido haciendo”. Afirmó que parte de estos avances no se habían realizado previamente y reiteró el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia.