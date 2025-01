Sheinbaum pide a Trump mantener CBP One; rechaza implementación del ‘Quédate en México’

Momentos antes de la investidura de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que su Gobierno no aceptaría la reinstauración del programa “Quédate en México”, formalmente conocida como Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), una política que obligaba a las personas que solicitaban asilo en la frontera sur, principalmente de Centroamérica, a esperar en México mientras se decidían sus solicitudes.

Kristi Noem, candidata de a dirigir Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), dijo el 17 de enero que buscaría, en caso de ser confirmada en dicha cargo, reinstaurar el programa “Quédate en México”, el cual exigía a los buscadores de asilo esperar en territorio mexicano, mientras sus solicitudes se resolvían en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo recordó que esa estrategia ya fue impuesta a México, de manera unilateral, durante el primer mandato de Trump.

“Es importante que se conozca que México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte y, al mismo tiempo, esto que mencionaba el Canciller [Juan Ramón de la Fuente Ramírez], que una de las colaboradoras del Presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación, que se llama CP uno CBP One, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos”, detalló.

“Entonces, nosotros uno de los temas que vamos a plantear es que se permita esta aplicación u otras aplicaciones, que podamos tener esquema similar desde países de Centroamérica, desde sus propios países, o que en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación, esto ayuda mucho. Las y los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos y eso lo sabe la Administración [de] Trump, en caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos”, comentó.

“No sabemos si va a desaparecer o no, pero nosotros queremos que, si desaparece, se establezca algo similar [...] Es una decisión unilateral de ellos para que, quien quiera tener asilo en los Estados Unidos, que no entre a Estados Unidos sino que espere en otro país y por eso nuestra insistencia”, enfatizó.

Sheinbaum Pardo aseguró que la solicitud de citas vía CBP One había permitido la reducción de cruces ilegales en Estados Unidos. Asimismo, manifestó su confianza en que, iniciado el Gobierno de Trump, habría acuerdos con el mismo. En este sentido, pidió a los mexicanos estar tranquilos, porque aseveró que su Administración estaba preparada.

“Ha ayudado [CBP One] a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte, a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita esta aplicación o con otras aplicaciones, que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos”, destacó.

“En caso de ser repatriados, que sepan que estamos preparados, que estamos listos aunque obviamente pues hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el presidente Trump en su toma de protesta y, como siempre decimos, tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno del presidente Trump, que ya una vez él con su toma de posesión. pues se establecerán los canales adecuados para una comunicación”, afirmó Sheinbaum Pardo.

El Canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez también dejó en claro que México no está de acuerdo con ese esquema que, en el sexenio anterior, obligó a los migrantes a permanecer en el País mientras se procesaban sus trámites en Estados Unidos.

“El Presidente [Andrés Manuel] López Obrador no estuvo de acuerdo [con el modelo ‘Quédate en México’] y si lo vuelven a instrumentar, la indicación que nos da la Presidenta, por supuesto, es enfatizar que esto es una decisión unilateral que toman ellos. Si está en su derecho, nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho no lo compartimos”, aseveró.

“Hubo entre el Presidente Obrador y el Presidente [Joseph] Biden, que se ha ido de afinando en los últimos meses, un programa que se conoce como CBP One, pero lo importante es mostrar que el número de cruces que hay sin cita y el número de cruces que hay con cita a través de esta aplicación ya es muy parecido, modelo que queremos nosotros proponer siga funcionando. Creo que nos conviene a todos desde luego empezando por los propios migrantes, porque una vez que tienen ellos una cita, pues esto ya facilita los tiempos y los traslados.”, dijo.

De la Fuente informó que los cruces irregulares en Estados Unidos disminuyeron 78 por ciento. Explicó que el 18 de diciembre de 2023 se registraron 12 mil 498 encuentros de personas en situación migratoria irregular. En contraste, para el 18 de enero de 2025, el número de encuentros fue de 2 mil 803.

“Nuestro Modelo Humanitario de Movilidad Humana sigue funcionando a la fecha, al día de hoy, y ha mostrado en los hechos una disminución del 78 por ciento de los cruces ilegales. Es decir, y esto es algo que queremos enfatizar porque creemos que es un modelo, siempre es perfectible, pero es un modelo que funciona, es un modelo que nos ayuda y quisiéramos, desde luego, reforzarlo, pero destacar que tiene algunas virtudes que son realmente buenas, por ejemplo [...] la posibilidad de que se puedan agendar citas frente a autoridades migratorias en línea sin necesidad de llegar primero al territorio de los Estados Unidos. Hacerlo desde el sur de México”, comentó.