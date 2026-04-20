Sheinbaum pide al Senado autorizar ingreso de Navy SEAL’s de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado de la República, el 20 de abril de 2026, una solicitud de autorización para permitir el ingreso a territorio nacional de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de los Estados Unidos de América, con el propósito de que participen en el adiestramiento militar denominado “Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, programado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Según el oficio número 100-114 de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmado el 20 de abril de 2026 por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de esa dependencia, la solicitud presidencial se fundamenta en los artículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los artículos 1 y 5 del Reglamento Interior de la Segob y para los efectos del artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición que exige la aprobación del Senado para el ingreso de tropas extranjeras al país.

El documento oficial indica que la delegación de la Armada de EU asistirá con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América tipo “Hércules” C-130, la cual ingresará y retornará del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México “Licenciado Adolfo López Mateos”, conforme al itinerario incluido en la solicitud.

La misma solicitud enviada por la titular del Poder Ejecutivo Federal comprende también la autorización para un segundo ejercicio castrense: el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, programado del 8 al 30 de mayo de 2026 en el estado de Campeche. Ambas operaciones corresponden a mecanismos de cooperación y adiestramiento conjunto entre las fuerzas armadas de México y de EU.

El oficio de la Segob fue dirigido a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, quien informó públicamente la recepción de ambas solicitudes en la misma jornada del 20 de abril de 2026. Castillo Juárez señaló que los documentos quedarían sometidos a consideración del órgano legislativo, conforme al procedimiento constitucional establecido para este tipo de autorizaciones.

El oficio de la Segob adjuntó copia del documento número 112.CJEF.CACEC.07823.2026, suscrito por Edith Hernández Segura, consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual esa instancia remitió a la dependencia el análisis constitucional que respalda la pertinencia jurídica de la solicitud presidencial.