Sheinbaum pide ‘que haya debate’ sobre afiliación de ex panista Yunes Márquez a Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que hubiera debate y que las instancias nacionales del partido Morena decidieran respecto a la afiliación o no del Senador por Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez.

Durante su conferencia de prensa matutina explicó que Morena tenía instancias de honestidad y de justicia, para dirimir dichas controversias.

“Se lo dejo a la presidenta de Morena [...] Tienen que resolverlo las instancias de Morena, tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María [Alcalde Luján], el Comité Ejecutivo es buenísimo, tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia, para dirimir cualquier problema que haya interno”, señaló.

Asimismo, dijo que Morena era un partido muy fuerte, sólido y que dicho tema tenía que resolverse, para lo cual había distintas opciones.

“¿Cuál es su opinión de estas afiliaciones, Presidenta?”, le preguntó un reportero.

“Se lo dejo a la presidenta de Morena”, respondió Sheinbaum Pardo, riendo. “A mí me toca desde la Presidencia fortalecer a nuestro movimiento, que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro Gobierno que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia”, agregó.

“A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido. Ya ellos tendrán que decidir. Tendrá que decidirse al interior, miren, que bueno que haya debate, no hay pensamiento único al interior de Morena y eso también es bueno y en todo caso que haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena”, enfatizó.

Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz, exigió al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, no acreditar la militancia del Senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, ya que, según acusó, estaba involucrado en delitos como lavado de dinero.

“Ya que lo diga Rocío, pues la Gobernadora”, insistió la Presidenta de la República. “¿Se va a reafiliar a Morena?”, la cuestionó un reportero.

“No, yo el día de, por supuesto que es el partido del cual provengo, repito tengo una responsabilidad de conservar el movimiento en términos de un proyecto de Nación pero ya no me corresponde ser militante de Morena, de hecho la última vez que estuve en el Consejo Nacional de Morena puse licencia a mi militancia, porque así debe ser”, consideró.

Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, respaldó a la Gobernadora de Veracruz, para rechazar la afiliación de Yunes Márquez, pero también la de su antecesor, Alejandro Murat Hinojosa, actual Senador de la República y ex Gobernador oaxaqueño.

“Expreso mi respaldo a la Gobernadora de Veracruz @rocionahle, en su cuestionamiento a la afiliación a @PartidoMorenaMx de Miguel Ángel Yunes Márquez. Me sumo al llamado para que la Comisión de Honor y Justicia rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento”, enfatizó Jara Cruz.

“Pido a la comisión de honestidad y justicia de @PartidoMorenaMx que NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!”, escribió, antes, Nahle García, en su cuenta de la red social X.

“En breve estaré haciendo llegar formalmente la solicitud por escrito a la presidenta @LuisaAlcalde [Luisa María Alcalde Luján, presidenta del CEN], con las pruebas correspondientes sobre la ‘carpeta azul’ donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos”, insistió.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, cuyo presidente es Esteban Ramírez Zepeta, respaldó, “de manera firme y categórica” la postura de Nahle García, en cuanto al rechazo a la afiliación del Senador veracruzano, también ex militante del Partido Acción Nacional.

“Morena no es un refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la regeneración de la vida pública del país, y en Veracruz hemos sido testigos del daño que los gobiernos del pasado causaron a nuestra gente”, señaló.

“Es por ello que solicitamos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que NO se acredite la membresía de Miguel Ángel Yunes Márquez en Morena, por no representar los valores y principios que nos rigen”, abundó.

“Respaldamos la decisión de la Gobernadora Rocío Nahle García de presentar ante la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, las pruebas que acreditan los actos de corrupción y lavado de dinero de quienes hoy pretenden infiltrarse en nuestro movimiento. Morena no está ni estará al servicio de intereses personales ni de grupos que traicionaron al pueblo”, enfatizó.

“Nuestro compromiso es con la militancia leal, con quienes han defendido la transformación desde el territorio, con las bases que han resistido y luchado por un México y un Veracruz más justo. Morena es del pueblo y para el pueblo”, finalizó.

El mismo día, Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, entregaron credenciales de afiliación a integrantes de la bancada de Morena en el Senado.

“Me he sentido muy acogido en un momento donde yo decidí en mi vida apoyar a la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], porque estoy convencido de que México requiere una presidenta fuerte”, dijo el Senador, al afiliarse a Morena.

Acompañado por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el ex panista expresó su convicción de que el País requería una Presidencia de la República fuerte, respaldada por legisladores comprometidos.

”No podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí; me siento en casa. Estoy convencido que podemos hacer cosas muy importantes desde el Senado para México y específicamente para Veracruz”, declaró Yunes Márquez.

Por su parte, López Hernández comentó que el ex panista significó el voto que necesitaba Morena para lograr la mayoría calificada en el Senado y con ello poder aprobar las reformas constitucionales que respaldaba dicho partido.

”La suma de Miguel Ángel Yunes, en su momento, significó y significa para este movimiento la mayoría calificada que nosotros necesitábamos. Fue Miguel el que dio el paso al frente, y yo puedo decir de muchos nombres que fueron, que se tomaban la foto, que decían que sí. El único que mostró firmeza, interés y decisión fue Miguel, y eso es algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos”, declaró.

“Respecto a la solicitud de registro a @PartidoMorenaMx realizada el día de hoy por el senador @MYunesMarquez, informamos que, de acuerdo a nuestros estatutos, será la @CNHJ_Morena quien evalúe su procedencia y tome una determinación”, señaló Alcalde Luján horas después.

El 13 de febrero, el Pleno del Senado de la República aprobó la designación de Yunes Márquez como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, una posición que correspondía a Morena.

La Junta de Coordinación Política del Senado, que preside López Hernández, planteó diversos cambios en las comisiones, y estas fueron discutidas en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, también militante de Morena, quien era presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, ahora sería integrante de la misma, y su lugar lo ocuparía Yunes Márquez.

Antes del nombramiento de su hijo, Miguel Ángel Yunes Linares, llegó al Senado y se reunió con el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado.

Ninguno de los dos políticos veracruzanos hizo declaraciones a los representantes de medios de comunicación. Pero el Senador Yunes Márquez al ser cuestionado si se afiliará a Morena, respondió: “Ya veremos”.