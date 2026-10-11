Sheinbaum pide resguardo ante impacto del Huracán Simon; se prevén vientos de hasta 250 km/h

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este 11 de octubre el llamado a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en resguardo ante el impacto inminente del Huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

A través de sus redes sociales, informó que la mañana de este domingo el ciclón se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, punto donde está previsto que toque tierra antes de desplazarse sobre la franja costera.

“Exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado”, publicó.

La Mandataria nacional añadió que continuaban las evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil y evitar transitar por la vía pública.

Horas antes, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado en el mismo sentido y advirtió que el fenómeno provocará lluvias extraordinarias, vientos de hasta 250 kilómetros por hora y oleaje de hasta 10 metros.

La dependencia pidió no salir a la vía pública ni acercarse a las playas hasta que las autoridades confirmen el fin del peligro.

“Para transitar esta contingencia con seguridad, es indispensable permanecer en resguardo total dentro del hogar o en el refugio temporal hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado”, señaló la CNPC.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Jalisco enfrentará las condiciones más severas, con rachas de viento de entre 240 y 250 kilómetros por hora en la franja costera, oleaje de 8 a 10 metros y una marea de tormenta de hasta 2.5 metros.

En Colima se pronosticaron lluvias torrenciales, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de 6 a 8 metros, mientras que en Nayarit se esperan lluvias intensas en el sur, rachas de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros.

En el oeste de Michoacán se prevén lluvias muy fuertes, y en Sinaloa las precipitaciones serán muy fuertes en zonas del centro y sur, con vientos que aumentarán su intensidad en las costas durante el día.

La CNPC advirtió que durante el paso del huracán puede presentarse una calma temporal cuando el centro del ciclón cruce una localidad, lo que no significa que el riesgo haya terminado.

Tras ese periodo, los vientos pueden regresar con fuerza y en dirección contraria, por lo que pidió a la población no abandonar los refugios ni salir a tomar fotografías o videos.

Entre las recomendaciones, la dependencia federal incluyó mantener puertas y ventanas cerradas, alejarse de los cristales y desconectar aparatos electrónicos, así como los suministros de gas y electricidad cuando sea seguro hacerlo.

También pidió tener a la mano una mochila de emergencia con documentos protegidos, linterna, radio de baterías y artículos básicos.

El SMN pronosticó además lluvias muy fuertes en Baja California por los remanentes del sistema Rachel y su interacción con el Frente Frío número 2, con precipitaciones fuertes en Sonora y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la costa occidental bajacaliforniana, donde el oleaje podría alcanzar los 6 metros.

La onda tropical número 43 y canales de baja presión ocasionarán lluvias muy fuertes en Chiapas y precipitaciones fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango.