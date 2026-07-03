$!Sheinbaum pide revisar donación de avioneta que trasladó a ‘El Mayo’ a EU; difunden nuevas fotos del arresto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Gabinete de Seguridad revisar el caso de la avioneta utilizada para trasladar a Ismael "El Mayo" Zambada García y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, desde México hacia Estados Unidos, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) donara la aeronave a un museo de Nuevo México y de que se difundieran fotografías inéditas del momento de la detención. En conferencia de prensa matutina realizada en instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, en Morelia, Michoacán, fue cuestionada sobre la donación del FBI, confirmada un día antes. Sheinbaum Pardo respondió que había visto el reportaje del medio Pie de Nota y que pidió a la SRE y al Gabinete de Seguridad "hacer esta revisión" del caso.

Adelantó que comentará el tema con mayor detalle la semana del 6 de julio de 2026. El FBI formalizó la donación de la avioneta Beechcraft King Air, con matrícula N287KA, al War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, el mismo lugar donde se localiza el Aeropuerto Internacional de Doña Ana, terminal donde Zambada García y Guzmán López fueron detenidos el 25 de julio de 2024. La directiva del recinto explicó que el objetivo de exhibir la aeronave no es enaltecer actividades ilícitas, sino mostrar "cómo la aviación puede ser explotada" por organizaciones criminales y el trabajo de cooperación entre fuerzas del orden. La avioneta compartirá espacio con una colección de más de 50 aeronaves históricas, aunque el museo no ha confirmado fecha de apertura al público. De forma paralela, el medio Pie de Nota, encabezado por el periodista Luis Chaparro, compartió con Infobae México videos del interior y exterior de la aeronave, además de dos fotografías inéditas del arribo de ambos presuntos narcotraficantes al aeropuerto de Santa Teresa. Las imágenes muestran a Zambada García descendiendo de la escalerilla asistido por hombres no identificados, y a Guzmán López custodiado por agentes en la pista. Una fuente citada por ese medio señaló que ninguno de los dos descendió atado y que el arresto ocurrió una vez que ambos pisaron tierra estadounidense. De acuerdo con la declaración de Guzmán López ante la Jueza Sharon J. Coleman, reportada en diciembre de 2025, "El Güero" atrajo a Zambada García con el pretexto de mediar en un conflicto relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa en un predio en las afueras de Culiacán. Zambada García fue esposado y trasladado en una camioneta hasta la zona de Campo Berlín, donde abordó la aeronave; el vuelo duró aproximadamente 15 minutos, durante el cual, según los documentos oficiales, Guzmán López le suministró una bebida con sedantes.