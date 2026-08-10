Sheinbaum pide seguir debate sobre regulación de plataformas digitales y redes

La Mandataria recalcó que la intención no es implementar una prohibición absoluta, sino construir una reflexión.

La Mandataria explicó que el objetivo de mantener abierto este diálogo, previo a la presentación formal de una propuesta técnica para el próximo ciclo escolar 2026-2027 , es visibilizar ante estudiantes, docentes y padres de familia cómo el uso excesivo de estas tecnologías impacta directamente en el aprendizaje y el comportamiento de las infancias y adolescencias.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de continuar con la discusión y el debate social sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales.

El Gobierno federal ha llamado a continuar el dialogo sobre las plataformas y redes sociales.

El Gobierno federal ha llamado a continuar el dialogo sobre las plataformas y redes sociales. ( )

“Es indispensable que sigamos discutiendo como sociedad, no solamente lo que piensa la presidenta, o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben de saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos”, sentenció en conferencia matutina.

En ese sentido, Sheinbaum dijo que es fundamental que incluso los niños más pequeños comprendan los efectos de estas tecnologías en su desarrollo.



Retos docentes e iniciativas inmediatas de la SEP

Mientras el debate social sigue su curso, la Secretaría de Educación Pública ya perfila algunas acciones concretas para abordar con las y los jóvenes.

Entre ellas, Sheinbaum anunció que una de las propuestas es que cada lunes es implementar charlas semanales sobre el “ABC de las emociones” con los alumnos, con un enfoque particular en grupos de tercer grado de secundaria y de Educación Media Superior, buscando proteger su salud mental y dialogar sobre el uso de redes sociales.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció que las y los docentes se enfrentan cotidianamente a retos dentro de las aulas debido a la irrupción tecnológica.

Entre los principales desafíos enumerados señaló que se encuentran:

- Sostener la atención del aula frente a las distracciones digitales.

- Enseñar frente a la inmediatez digital característica de las plataformas.

- Gestionar conflictos que nacen de las redes y que escalan a las escuelas, como es el cyberbullying .

- Integrar las tecnologías con un sentido pedagógico y didáctico estructurado.

Como contrapeso al uso excesivo de pantallas, Delgado Carrillo destacó que se fortalecerán las habilidades de lectoescritura en los planteles educativos “para balancear el uso excesivo de las pantallas a través de la concentración y atención en la lectura”.



De un pensamiento crítico a una hiperatención

La necesidad de continuar y profundizar en este debate se sustenta también en el análisis de especialistas en educación. Yareni Annalie Domínguez Delgado, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que la inmediatez digital está transformando los procesos de aprendizaje al desplazar el foco de atención.

De acuerdo con la especialista, este uso excesivo de dispositivos ha propiciado una transición cognitiva de riesgo: pasar del pensamiento crítico —aquel que procesa, cuestiona, contrasta y evalúa la información— a un estado de “hiperatención”, donde los alumnos únicamente responden de manera superficial a múltiples estímulos simultáneos.

Ante este escenario, Domínguez Delgado señaló que la meta del sistema educativo no debe ser competir de forma directa contra las tecnologías, sino recuperar de manera urgente los espacios de atención y reflexión profunda a través de tres pilares:

1. Resistencia: diseñar estrategias que permitan recuperar la concentración frente a la inmediatez digital.

2. Cuidado: formar una ciudadanía crítica que sea capaz de encarar con consciencia los retos de la sociedad actual.

3. Comunidad: transformar el aula como un entorno armónico de apoyo mutuo y cuidado humano, donde las relaciones interpersonales prevalezcan sobre las métricas de datos.



Modelo de responsabilidad compartida

Por su parte, Sandra Ortega Rivero, licenciada en Educación Primaria con cerca de 30 años de servicio, apuntó que la sobreexposición a pantallas ha afectado de forma visible aspectos cotidianos del desarrollo de los estudiantes, incluyendo el descanso, la concentración, el desempeño escolar, la tolerancia, la comunicación y la convivencia familiar.

No obstante, la docente aclaró que el objetivo de la discusión es comprender que las pantallas pueden ser herramientas útiles cuando refuerzan los contenidos, se emplean con un propósito didáctico definido y cuentan con el acompañamiento activo del profesorado.

Bajo esta premisa, Ortega Rivero propuso que la regulación social descanse sobre un modelo de responsabilidad compartida estructurado en tres niveles:

- Para las niñas y niños: acompañamiento cercano para fomentar un uso crítico y equilibrado, fortaleciendo el diálogo, la convivencia cara a cara y la autorregulación con la tecnología.

- Para el personal docente: brindarles formación continua y herramientas didácticas para promover el pensamiento crítico ante la tecnología, además de respaldo institucional para establecer acuerdos en el salón de clase.

- Para las escuelas: generar acuerdos colaborativos y colegiados entre el personal docente y las familias, tomando siempre en cuenta la realidad y necesidades específicas de cada comunidad escolar.

Con estas posturas y propuestas sobre la mesa, la discusión nacional permanecerá activa de cara al diseño definitivo de la regulación que el gobierno federal pretende presentar formalmente para el siguiente ciclo escolar.