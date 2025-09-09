Sheinbaum pidió a Marco Rubio la extradición de dos personas vinculadas con Ayotzinapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que pidió las extradiciones de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, durante su encuentro con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El 3 de septiembre, la Presidenta y el funcionario estadounidense sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional, donde hablaron sobre temas de seguridad, migración y economía.

Los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron un programa de trabajo conjunto en temas de seguridad.

En el marco del encuentro, Sheinbaum Pardo aprovechó para pedir a Rubio García la extradición de objetivos prioritarios para la justicia mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina dio detalles de las personas que México solicitó en extradición a Estados Unidos.

“Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los padres y madres, son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado, fueron solamente estas dos personas y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro País este caso”, destacó.

No obstante, no dio más detalles sobre los nombres de las personas que se buscaba que fueran extraditadas de Estados Unidos a México, pero enfatizó en que el caso Ayotzinapa era muy importante para su administración.