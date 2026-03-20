Sheinbaum plantea reforzar reglas de origen del T-MEC y descarta ceder en soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México propuso en la mesa de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el fortalecimiento de las reglas de origen para garantizar que los componentes de los productos exportados sean elaborados dentro de la región de América del Norte.

”Hay algo que es importante para México y también para Estados Unidos: que se fortalezcan las reglas de origen”, declaró durante su participación en la 89 Convención Bancaria. Sheinbaum Pardo ejemplificó la propuesta con el sector automotriz.

“Si aquí se fabrica un coche, en la mayor parte de ese coche haya sido producido en México, en Estados Unidos o en Canadá, que las llantas sean producidas en México, que los rines sean producidos en México, el motor sea producido en México o en Estados Unidos o en Canadá.”

Precisó que el objetivo central es fortalecer la integración productiva regional, de modo que la mayor parte de los insumos de los bienes exportados bajo el tratado se generen dentro de los tres países firmantes.

“Se generan más empleos, más cadenas productivas, más cadenas de valor, relacionadas con los productos que se exportan a través del tratado comercial”, afirmó.

Sheinbaum Pardo reconoció, no obstante, que la renegociación del T-MEC no se desarrolla en las mismas condiciones que hace dos años, aunque llamó a mantener una postura positiva.

“Ciertamente no son las condiciones que teníamos hace dos años pero, como dije, somos positivos y creo que hay que ser positivos y si trabajamos juntos siempre, vamos a salir adelante”, señaló ante los asistentes a la Convención Bancaria.

En ese mismo contexto, descartó que México ceda en temas de soberanía durante la negociación.

Aunque reconoció que el Gobierno de Estados Unidos ha planteado objeciones respecto a 54 medidas que considera barreras no arancelarias —vinculadas a los sectores de energía, maíz transgénico, minería y telecomunicaciones—, sostuvo que el País mantendrá su posición en los rubros estratégicos.

“Nunca cediendo en lo que consideramos que no debemos ceder porque es nuestra soberanía”, afirmó.

Sheinbaum Pardo detalló que la prioridad de México en las conversaciones es la eliminación de aranceles en la industria automotriz, el acero y el aluminio.

Respecto a las 54 medidas cuestionadas por la contraparte estadounidense, indicó que prácticamente todas fueron atendidas durante los primeros intercambios.

“Se fueron contestando una a una y prácticamente todas están saldadas”, señaló.

En materia energética, precisó que México mantiene un esquema de participación con 54 por ciento reservado para la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento abierto a la inversión privada.

En el tema del maíz transgénico, ratificó que en el país no está permitida su siembra.

Las negociaciones formales entre México y Estados Unidos arrancaron el 18 de marzo de 2026, con una primera reunión entre los equipos negociadores de ambas naciones en la que se estableció el marco de diálogo.

Sheinbaum Pardo destacó que los planteamientos de México respecto a las reglas de origen y las cadenas de suministro ya habían sido expuestos públicamente, incluso a través de un comunicado del área de tratados del Gobierno de Estados Unidos.

En paralelo, la Confederación Patronal de la República Mexicana llevó a cabo una visita a Washington con una delegación de especialistas en materia económica, laboral, energética y de comercio exterior.

Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, promovió ante autoridades, organismos empresariales y centros de pensamiento estadounidenses un enfoque trilateral del T-MEC.

La organización empresarial advirtió que el comercio regional sostiene más de 13 millones de empleos en Estados Unidos, y pidió evitar esquemas que fragmenten el acuerdo o debiliten los equilibrios alcanzados.

La delegación tuvo encuentros con el Congressional Research Service de la Cámara de Representantes, el Inter-American Dialogue, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y la Brookings Institution, entre otras instancias.

Las conversaciones entre México y Estados Unidos continúan en el marco de la revisión formal del T-MEC, cuya renegociación deberá concluir antes del plazo establecido en el propio tratado.

Sheinbaum Pardo reiteró que el acuerdo es igualmente relevante para los tres socios comerciales, tanto en materia de empleo como de desarrollo económico.