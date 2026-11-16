La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México ante más de mil empresarios de la región Asia-Pacífico, durante el APEC CEO Summit del 33 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. La Presidenta participó como oradora principal del encuentro empresarial, en su primer día de actividades en la gira.

Ante ese auditorio, Sheinbaum Pardo afirmó que el proyecto plantea un modelo económico propio, centrado en las personas y no sólo en la atracción de inversiones. “Es una economía basada en las personas”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal. La intervención se realizó en el marco del APEC CEO Summit, el encuentro empresarial que acompaña a la 33 Reunión de Líderes Económicos de APEC, programada para los días 18 y 19 del mismo mes y año en la misma ciudad.

Según el Gobierno Federal, el Plan México busca impulsar el desarrollo regional a largo plazo mediante la relocalización de empresas, el aumento del contenido nacional y regional y la sustitución de importaciones. El proyecto también contempla la creación de empleos bien remunerados en los sectores de manufactura y servicios, el fortalecimiento de la proveeduría local y el relanzamiento del programa Hecho en México. Entre sus metas figura colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, fortalecer el mercado interno y ampliar su participación internacional.

En materia de inversión, el plan fija como objetivo mantenerla por encima del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2026 y elevarla a más de 28 por ciento para 2030. China es la economía anfitriona de APEC durante 2026 y designó a Shenzhen como sede del encuentro de mayor nivel del foro, que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico. Será la tercera ocasión en que ese país organice la reunión de líderes, después de Shanghái en 2001 y Beijing en 2014.