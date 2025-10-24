Sheinbaum presenta libro ‘Diario de una transición histórica’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su libro, titulado “Diario de una transición histórica” ya había salido a las ventas en librerías.

“Bueno: ¡Ya salió! Este fin de semana ya está, ya lo van a poder encontrar [...] ‘Diario de una transición histórica’ [...] En las librerías, ya lo pueden encontrar”, indicó al final de su conferencia de prensa matutina.

“Pues todo. Desde, fue bastante tiempo, porque tenía apuntes durante la transición y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, 2 meses. Ahí está. Gracias”, señaló.

En el salón de la conferencia mostró la portada del libro, ilustrada con una fotografía de ella, caminando junto a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Según lo escribió Sheinbaum Pardo en su libro, López Obrador le aconsejó evitar la colusión con el crimen organizado y fortalecer la inteligencia para poder enfrentar la violencia en el País.

”Confío, expresó en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo las labores de inteligencia, vas a poder; la violencia es un flagelo que le ha dañado mucho al País”, dijo López Obrador a Sheinbaum Pardo, según lo narró ella misma.

El diálogo ocurrió durante un viaje en camioneta por Nuevo León, cuando Sheinbaum Pardo aún era Presidenta electa y realizaba una gira junto con el el entonces Presidente.

En esa conversación, López Obrador también le recomendó mantener el temple y la fortaleza ante las adversidades.

“Tienes temple, sé fuerte me dijo; no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender”, relató Sheinbaum Pardo.

Expuso que en dicho trayecto también conversaron respecto al Ejército y el papel de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública.

“Con el firme propósito de evitar confrontaciones siempre que fuera posible y actuar con prudencia [...] Es largo el camino para construir la paz y la seguridad en México, me dijo”, recordó.