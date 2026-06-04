$!Sheinbaum presenta lista de capos detenidos en sexenio de AMLO para refutar acusaciones de vínculos con el narcotráfico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó durante su conferencia matutina una lista de 39 detenidos relevantes del crimen organizado durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a señalamientos de la oposición que la acusan de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

El listado incluyó a figuras de los principales cárteles del País, entre ellos el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, y fue presentado como respuesta a la polémica desatada por una carta publicada por el ex Mandatario en sus plataformas digitales.

“Les voy a poner aquí, antes de leer la carta, todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio de López Obrador y algunas de ellas que fueron extraditadas”, anunció.

Sheinbaum Pardo atribuyó los señalamientos en su contra a lo que describió como una narrativa impulsada por sectores de la derecha nacional e internacional.

“Como no tienen relación con el pueblo, entonces inventan estas barbaridades. Esto que dicen está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de Estados Unidos para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad, además la gente lo sabe, si no no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México”, sostuvo.