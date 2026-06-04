$!Sheinbaum presenta lista de capos detenidos en sexenio de AMLO para refutar acusaciones de vínculos con el narcotráfico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó durante su conferencia matutina una lista de 39 detenidos relevantes del crimen organizado durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a señalamientos de la oposición que la acusan de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
El listado incluyó a figuras de los principales cárteles del País, entre ellos el Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, y fue presentado como respuesta a la polémica desatada por una carta publicada por el ex Mandatario en sus plataformas digitales.
“Les voy a poner aquí, antes de leer la carta, todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio de López Obrador y algunas de ellas que fueron extraditadas”, anunció.
Sheinbaum Pardo atribuyó los señalamientos en su contra a lo que describió como una narrativa impulsada por sectores de la derecha nacional e internacional.
“Como no tienen relación con el pueblo, entonces inventan estas barbaridades. Esto que dicen está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de Estados Unidos para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad, además la gente lo sabe, si no no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México”, sostuvo.
La relación de objetivos relevantes abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
En el Cártel del Pacífico figuran, entre otros, Ovidio Guzmán López, hijo del ex líder del Cártel Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; así como Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, señalado como ex jefe de pistoleros de la agrupación.
Del CJNG aparece Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder de esa organización.
Del Cártel del Noreste destacan Juan Gerardo Treviño Chávez, “El Huevo”, sobrino del ex líder Heriberto Lazcano Lazcano, y Carlos Alberto Treviño, “Bola Treviño”.
Del Cártel Santa Rosa de Lima figuran José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y Juan Rodolfo Magaña Escobedo, “El Rudy”.
La acción se inserta en un contexto de creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
El Gobierno de Estados Unidos ha impulsado desde 2025 una ofensiva que incluye la designación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, sanciones del Departamento del Tesoro contra redes de fentanilo vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cargos criminales por narcotráfico contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentados en abril de 2026 ante el Distrito Sur de Nueva York. Todd Blanche, Procurador General interino, advirtió el 6 de mayo que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México podría derivar en nuevas acusaciones contra políticos mexicanos.
Sheinbaum Pardo calificó los señalamientos como parte de una estrategia de desinformación.
“Es una narrativa que quieren impulsar para ver si alguien cae, para ver si alguien se va con la finta”, afirmó.
La Presidenta ha sostenido de forma reiterada que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra funcionarios mexicanos debe estar respaldado por evidencias verificables, y que la cooperación bilateral con Washington se da únicamente bajo el principio de coordinación sin subordinación.