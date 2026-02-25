Sheinbaum presenta reforma electoral con reducción del Senado y prohibición de reelección consecutiva

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que contempla 10 modificaciones al sistema político mexicano, entre las que destacan la reducción del Senado de 128 a 96 escaños, la prohibición de la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, y la regulación del uso de inteligencia artificial en los procesos electorales.

La iniciativa fue anunciada un día antes de su presentación formal, cuando la mandataria nacional confirmó que la enviaría al Congreso de la Unión independientemente del aval del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación (SEGOB), presentó los 10 puntos del decálogo de modificaciones durante la conferencia mañanera.

La propuesta es resultado de un proceso de consulta que incluyó 65 foros en todo el País, 382 propuestas ciudadanas enviadas a un portal oficial y encuestas de opinión procesadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada por decreto el 4 de agosto de 2025 bajo la presidencia de Pablo Gómez Álvarez.



Los 10 puntos de la iniciativa son:

1. Integración del Congreso de la Unión: la Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes, todos electos por votación directa; 300 por distrito electoral de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, de los cuales 97 serán los mejores perdedores en sus partidos, 95 por votación directa por circunscripción eligiendo a un hombre y una mujer, y 8 reservados a mexicanos residentes en el extranjero.

La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, eliminando las listas de representación proporcional.

2. Reducción del gasto: se contempla un decremento del 25 por ciento en el costo de las elecciones para el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales electorales; disminución de sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 constitucional; reducción del gasto del Congreso Federal y los congresos locales; eliminación de duplicidad de funciones en los órganos electorales; y reducción del número de regidurías hasta un máximo de 15 por municipio.

3. Mayor fiscalización: el INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos políticos y personas candidatas; se prohíben las aportaciones en efectivo para que los recursos se manejen dentro del sistema financiero; y se incorporará el uso de tecnologías en los procesos de fiscalización.

4. Voto en el extranjero: se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el exterior.

5. Tiempos de radio y televisión: los tiempos asignados a los partidos políticos se reducirán de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

6. Inteligencia artificial: se establece la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales durante los procesos electorales.

7. Cómputos Distritales: los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral.

8. Democracia Participativa: se ampliarán los mecanismos de referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, y se permitirá el uso de tecnologías como el voto electrónico en estos instrumentos.

9. No nepotismo: se reitera lo aprobado en la Constitución en el sentido de que los cargos de elección popular no pueden heredarse a familiares, incluyendo cónyuges, hijos y hermanos.

10. No reelección: se prohíbe la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.

Respecto a los cambios en el Senado, Sheinbaum Pardo argumentó que la Cámara alta fue concebida históricamente como instancia de representación territorial.

”En el Senado, se elimina la lista de representación proporcional, porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad, desde el principio republicano. En el Senado quedan los dos de mayoría y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular”, declaró.

También señaló su oposición histórica a las listas plurinominales: “Yo siempre estuve en contra de las listas pluris... Tanto que tuve oportunidad de ser Diputada plurinominal y Senadora plurinominal en el 2009 y en el 2012, y me negué.”

La presentación de la iniciativa se produjo después de semanas de tensión con los partidos aliados.

El PT y el PVEM condicionaron en distintos momentos su respaldo a la propuesta, al exigir reuniones de negociación y señalar que sus votos resultaban indispensables para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Morena cuenta con aproximadamente 253 diputados en la Cámara baja, mientras que para aprobar una reforma constitucional se requieren 335 votos; sin el respaldo del PT, con alrededor de 49 legisladores, y del PVEM, con cerca de 62, la bancada oficialista no alcanza ese umbral.

La iniciativa deberá recorrer el proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, de ser aprobada, será ratificada por al menos 17 de los 32 congresos locales.

Morena y sus aliados prevén que la aprobación constitucional ocurra hacia marzo de 2026, con la entrada en vigor de las modificaciones antes del inicio del proceso electoral federal del 1 de septiembre del mismo año.