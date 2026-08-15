$!Sheinbaum presume inversión extranjera y fortaleza del peso: ‘es de las monedas más fuertes’

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el incremento al salario mínimo durante los últimos años no provocó los efectos económicos que, afirmó, habían anticipado sus críticos, y aseguró que México registra niveles de inversión extranjera directa y fortaleza del peso. Durante un acto en Tamaulipas, Sheinbaum recordó que antes se advertía que un aumento al salario generaría inflación y otras afectaciones económicas. “Decían, si sube el salario mínimo va a haber inflación. Si sube el salario mínimo, no va a haber inversión. Si sube el salario mínimo, se va a devaluar el peso”. Sin embargo, la Presidenta destacó que aunque el salario mínimo pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos, esto no se ha traducido en un aumento de la inflación como se pronosticaba.

“No hay inflación, hay récord de inversión extranjera directa y el peso está más fuerte que nunca. Es de las monedas más fuertes de todo el mundo”, afirmó. Sheinbaum vinculó estos resultados con el rumbo económico de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que el objetivo ha sido mantener la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, al mismo tiempo que se incrementan los apoyos destinados a la población. La mandataria afirmó que su administración mantendrá la coordinación entre las distintas instituciones y programas, y aseguró que continuará trabajando bajo el compromiso de mantener una relación directa con la población. “Nunca va a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Ese fue nuestro compromiso”, sostuvo.

Sheinbaum entrega viviendas en Tamaulipas Al iniciar en Reynosa su gira de trabajo por Tamaulipas, la Presidenta encabezó la entrega de 50 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, también destacó que a casi dos años de su Gobierno, la meta del programa se ha duplicado. En el mismo acto, Sheinbaum señaló que los programas impulsados por su administración contemplan la reestructura de créditos impagados, la construcción de 1.8 millones de Viviendas para el Bienestar, créditos para mejorar viviendas y los financiamientos otorgados por el Infonavit y el Fovissste.