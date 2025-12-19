Sheinbaum presume que hay más mexicanos de clase media que en pobreza; ‘es histórico’, dice

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum presumió que la clase media en México creció de manera “histórica” y que ahora representa casi el 40 por ciento de la población, y sostuvo que por primera vez este sector es más grande que el de las personas en situación de pobreza, un resultado que atribuyó a la política económica y social de los gobiernos de la llamada cuarta transformación.

El tema fue presentado durante conferencia matutina por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia, quien destacó que, con base en datos del Banco Mundial, “México y Brasil son los países que donde más creció la clase media” en América Latina.

Subrayó que este crecimiento acompaña la reducción de la pobreza que, dijo, ha sido documentada tanto por el Banco Mundial como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



¿Quién es clase media y quién es pobre, según el Banco Mundial?

De acuerdo con la explicación ofrecida en Palacio Nacional, el Banco Mundial considera como clase media a “aquellas personas que ganan más de 17 dólares, alrededor de 340 pesos al día”, mientras que clasifica como pobres a quienes tienen ingresos “menores a 8.30 dólares, algo así como 166 pesos diarios”.

Ramírez añadió que estas definiciones “coinciden totalmente con los datos del Inegi y con los que se tienen en las estadísticas nacionales”.



Reducción de la pobreza entre 2018 y 2024

Con base en esa medición, el funcionario indicó que en 2018 “el 35.5 por ciento de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios”, mientras que en 2024 esa proporción se redujo a “solo el 21.7 por ciento de la población”.

En términos porcentuales, afirmó, esto representa “una reducción del 13.6 por ciento de acuerdo con los datos del Banco Mundial”, cifra que —aseguró— “coincide con los datos del Inegi que considera que hubo una reducción del 13.4 por ciento”.

De acuerdo con su exposición, la clase media pasó de representar “el 27.2 por ciento de la población” en 2018 a “39.6 por ciento” en 2024, lo que equivale a un aumento de “12.4 por ciento”.

“Más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y aquí 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media”, afirmó.

Añadió que este segmento de la población “no tiene ningún tipo de rezago social y ni de vulneración social” y que puede “satisfacer sus necesidades, la canasta básica y sus necesidades familiares sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias”.

Uno de los puntos que Ramírez destacó como “histórico” es que, por primera vez, “el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza (...) son menos que la clase media”.

Lo expresó así: “la clase media, por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media, por mucho, por más de 12 puntos”.

’¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama cuarta transformación’

Tras la presentación de Jesús Ramírez, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “en el año 2000 (...) la clase media era el 18.1 por ciento de la población y las personas con pobreza al 55.1 por ciento”.

Luego, contrastó ese escenario con el observado en los últimos años y recordó que en 2022, tras la pandemia, “es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobres”, tras los que subrayó el salto registrado en 2024

La mandataria atribuyó este resultado al modelo económico y social de su movimiento. “¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama cuarta transformación. Se llama gobierno humanista. Se llama economía moral”, afirmó.

Insistió en que los programas sociales no son “programas asistencialistas sino derechos” y destacó incrementos como la pensión para adultos mayores y el salario mínimo.



Sheinbaum presumió en junio salida de la pobreza, pero la cifra es incorrecta

En junio pasado, la presidenta Sheinbaum aseguró que el Banco Mundial reconoció que “11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador, del 2018 hasta 2022”.

De acuerdo con la revisión hecha por Sabueso a estas afirmaciones, los datos recopilados por ese organismo y las estimaciones a las que aludió la mandataria no corresponden a ese periodo ni a se elaboraron con datos definitivos

Si bien el Banco Mundial actualizó su metodología para medir la pobreza, los datos disponibles indicaban que la población en pobreza pasó de 44.01 millones en 2018 a 35.22 millones en 2022, lo que representa 8.79 millones de personas menos en situación de pobreza y no de 11 millones como afirmó la presidenta.

La medición del Banco Mundial, explicó Sabueso, se basó exclusivamente en el ingreso per cápita diario y los cambios metodológicos —incluida la adopción de nuevas Paridades del Poder Adquisitivo— modificaron los umbrales de pobreza. Además, señaló que otras mediciones, como la multidimensional que realizaba el extinto Coneval, arrojaban reducciones menos pronunciadas en el mismo periodo.