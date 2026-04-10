Sheinbaum presume seis ‘logros del Plan B’ aprobado en congresos estatales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que 20 congresos estatales hayan aprobado el Plan B de la reforma electoral, por lo que ya es constitucional.

En su conferencia matutina, la Mandataria presumió seis grandes logros de su propuesta, con lo que se logrará combatir los privilegios.

“Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino sobre todo abajo los privilegios, con todas sus letras”.

Entre los puntos que destacó están la no reelección, no al nepotismo, la reducción de recursos a congresos estatales y la reducción de regidores en buena parte de los municipios.

“Le puse ahí porque es parte de las reformas que hemos aprobado y que son publicadas, se acabaron las pensiones doradas en México y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales“, agregó.

“La esencia del Plan B que enviamos fue aprobada”, dijo la Presidenta.

Sobre los siguentes pasos del Plan B, Sheinbaum explicó que falta que regrese al Senado tras ser avalado por los Congresos locales para poder hacer la declaratoria de constitucionalidad y después publicarlo.

“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)”, dijo.



Avalan Plan B electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 8 de abril, en lo general y en lo particular, el dictamen del llamado Plan B electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes requerida para reformas constitucionales, por lo que fue remitido a a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

El respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano fue decisivo para lograr la votación de 343 votos a favor 124 en contra y una abstención, en una minuta que llegó a San Lázaro tras las modificaciones realizadas por el Senado de la República al dictamen, misma que avaló el pasado 26 de marzo.

El proyecto aprobado ya no incorporó la propuesta original de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones de 2027, pues esa disposición fue eliminada por el Senado al revisar la nueva iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Un día después, 17 Congresos locales avalaron la reforma, con lo que se logró que fuera constitucional.

El primer congreso en aprobarlo fue Tabasco, durante la misma noche del miércoles.

Los Congresos de Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán, Colima, Puebla, Sonora, fueron otros que avalaron la propuesta de la Presidenta.