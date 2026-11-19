La Presidenta Claudia Sheinbaum estimó que en diciembre se llegué a un acuerdo comercial con Estados Unidos; resaltó que las negociaciones con el Gobierno de Donald Trump están muy avanzadas.
En conferencia de prensa para informar sobre los resultados de su gira de trabajo por China, la Presidenta Sheinbaum comentó que en la reunión que sostuvo con Trump principalmente se abordaron temas comerciales.
“La parte comercial, que coordina el Secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un Acuerdo más definitivo en este diciembre“, indicó.
Reiteró que la reunión que sostuvo con el Presidente Trump el 18 de noviembre fue muy buena, en la que se abordó el interés de México en la reducción de los aranceles en vehículos, acero y aluminio.
“La reunión que tuvimos con el presidente Trump. Fue una muy buena reunión. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos “barreras no arancelarias”, que prácticamente todo ha sido cumplido, y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados”, apuntó.
Migración no fue tema de la reunión con Trump
La Presidenta Sheinbaum aclaró que el tema de la migración no se abordó en la reunión que sostuvo con el Presidente, ya que se trata de un tema, junto con el de seguridad que se aborda en otra mesa de trabajo en la que participan el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Con Estados Unidos hablamos de comercio. El tema de seguridad, migración, otros temas que son cotidianos en nuestra relación con Estados Unidos, además de todos los demás temas que tenemos con ellos, los llevamos en otra mesa de trabajo”, señaló.
Próxima reunión con Trump será en Mar-a-Lago
La siguiente reunión con Donald Trump será durante la cumbre del G20 que se llevará a cabo en diciembre en Mar-a-Lago, Florida, adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Comentó que en esa siguiente reunión también se abordará el tema comercial, en especial, el de loa aranceles a los vehículos, acero y aluminio.
“A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles. Y para ello, hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés. Entonces, esperamos poder llegar a un acuerdo muy pronto”, apuntó.
Recordó que Trump ha manifestado públicamente su interés de reducir el déficit con México; por lo que es un tema que también se ha discutido en las negociaciones.
“Nosotros exportamos más a Estados Unidos de lo que importamos, aunque somos el principal país consumidor de productos estadounidenses, es decir, somos el país que más le compra a Estados Unidos”, indicó.
La Presidenta Sheinbaum detalló que otro de los temas que se han abordado durante las negociaciones comerciales con Estados Unidos es sobre el papel de México en la exportación de productos electrónicos.
“Ha quedado claro para el equipo del presidente Trump que el boom que tiene hoy Estados Unidos en Inteligencia Artificial y la construcción de centros de datos, han hecho que México se vuelva un centro muy importante para este proceso de exportación. Entonces, eso por un lado lo tratamos de una manera especial”, resaltó.
Reunión de Sheinbaum con Trump en la Apec
Como parte de su gira de trabajo en Shenzhen, China, para participar en la APEC 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La Presidenta Sheinbaum comentó que en la reunión con Donald Trump se abordó el tema comercial y el avance de los acuerdos en esta materia.
“Podemos decir que vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump“, destacó.