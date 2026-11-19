La Presidenta Claudia Sheinbaum estimó que en diciembre se llegué a un acuerdo comercial con Estados Unidos; resaltó que las negociaciones con el Gobierno de Donald Trump están muy avanzadas. En conferencia de prensa para informar sobre los resultados de su gira de trabajo por China, la Presidenta Sheinbaum comentó que en la reunión que sostuvo con Trump principalmente se abordaron temas comerciales. “La parte comercial, que coordina el Secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un Acuerdo más definitivo en este diciembre“, indicó.

La Presidenta Sheinbaum destacó que la reunión con Trump fue muy buena.

Reiteró que la reunión que sostuvo con el Presidente Trump el 18 de noviembre fue muy buena, en la que se abordó el interés de México en la reducción de los aranceles en vehículos, acero y aluminio. “La reunión que tuvimos con el presidente Trump. Fue una muy buena reunión. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos “barreras no arancelarias”, que prácticamente todo ha sido cumplido, y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados”, apuntó.

Migración no fue tema de la reunión con Trump La Presidenta Sheinbaum aclaró que el tema de la migración no se abordó en la reunión que sostuvo con el Presidente, ya que se trata de un tema, junto con el de seguridad que se aborda en otra mesa de trabajo en la que participan el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Con Estados Unidos hablamos de comercio. El tema de seguridad, migración, otros temas que son cotidianos en nuestra relación con Estados Unidos, además de todos los demás temas que tenemos con ellos, los llevamos en otra mesa de trabajo”, señaló.

El tema de la migración no fue abordado durante la reunión con Trump.