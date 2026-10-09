Sheinbaum prevé repunte económico en el segundo semestre de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el segundo semestre de este año registrará un mejor desempeño económico que el primero y que 2027 alcanzará un crecimiento mayor, impulsado por la inversión pública, los proyectos conjuntos con la iniciativa privada y la construcción de vivienda.

Sostuvo que estas perspectivas las planteó ante representantes empresariales durante una reunión celebrada el 8 de octubre, encuentro en el que destacó los proyectos de infraestructura y los mecanismos de inversión mixta como motores de la generación de empleos.

“Aquí, y luego ayer también lo comenté con los empresarios, el segundo semestre va a ser mucho mejor que el primer semestre de este año y el próximo año mucho mejor porque estamos invirtiendo mucho en obra pública y a través de los mecanismos de obras mixtas que hemos platicado también aquí”, afirmó durante su conferencia matutina.

Vinculó esas inversiones con el comportamiento del empleo formal, luego de que se le cuestionó respecto a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de septiembre de 2026.

Según las cifras expuestas durante la conferencia, al 30 de septiembre de 2026 se tenían registrados más de 22 millones de puestos de trabajo ante el IMSS, de los cuales más del 87 por ciento correspondía a empleos permanentes.

La Presidenta consideró que la construcción de infraestructura y de vivienda permitirá sostener la generación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por su impacto en distintas actividades productivas.

En particular, destacó el Programa de Vivienda para el Bienestar, así como el financiamiento habitacional mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Sociedad Hipotecaria Federal.

“También la vivienda, yo dije que la vivienda representaba más de 300 mil millones de pesos de inversión cada año y en efecto está cumpliendo este año”, señaló.

Explicó que ese monto correspondía a la producción de vivienda social y a los proyectos habitacionales financiados mediante distintos mecanismos públicos.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción tiene efectos sobre otros sectores económicos, debido a la demanda de materiales, servicios y mano de obra que genera esa actividad.

“Está creciendo de manera muy importante la construcción y cuando crece la construcción, pues crece toda la economía porque se generan una cantidad muy importante de empleos indirectos”, expresó, quien concluyó el tema con la frase “entonces estamos bien”.

Sheinbaum Pardo no precisó en esta intervención el monto de los nuevos compromisos de inversión privada derivados del encuentro con los empresarios ni presentó una estimación porcentual de crecimiento económico para 2027.