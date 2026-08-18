Sheinbaum prevé traslado a México de Contralmirante acusado de ‘huachicol’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Argentina accedió a enviar a México al Contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como presunto líder de una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, y adelantó que su traslado podría concretarse en los días siguientes, pese a que la defensa del ex mando naval desmintió que exista un movimiento en curso.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado, no sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informen los detalles técnicos del procedimiento y expliquen los pormenores del eventual traslado del ex funcionario, sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pronunciamiento de la Presidenta de la República ocurrió horas después de que la defensa del Contralmirante rechazara las versiones periodísticas difundidas el 17 de agosto, según las cuales Farías Laguna se encontraba ya en vuelo hacia territorio mexicano.

“Es falso que se encuentre volando a México”, afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, transmitida por Grupo Fórmula.

El litigante detalló que parte de su equipo legal acudió al tribunal que lleva el proceso en Buenos Aires, Argentina, y constató que su representado continúa a disposición de un juez federal de ese País.

Mendieta precisó que Farías Laguna permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición en el Centro Penitenciario Federal número VI y que la audiencia preliminar del procedimiento está prevista para finales de agosto de 2026.

Sólo a partir de esa etapa se fijaría la fecha para el desahogo de la solicitud y, posteriormente, el juzgador tendría que emitir una resolución.

Explicó que existen dos vías jurídicas distintas que podrían derivar en la salida del contralmirante de Argentina: la extradición solicitada por el Gobierno de México y un procedimiento de expulsión iniciado por su ingreso irregular a ese país.

Este último se encuentra suspendido debido a recursos pendientes de resolución, por lo que ninguno de los dos trámites está resuelto.

Cuestionado respecto a si su cliente pretende regresar de manera voluntaria, respondió que no, al considerar que las condiciones de seguridad no son adecuadas para enfrentar el proceso penal.

“Él tiene un riesgo real de que si regresa al país puede ser privado de la vida”, sostuvo, quien vinculó ese temor con las muertes de elementos de la Semar registradas en los meses previos.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, en una operación coordinada entre autoridades mexicanas y argentinas, luego de permanecer prófugo desde septiembre de 2025.

El ex mando naval ingresó a ese país con un pasaporte guatemalteco apócrifo y contaba con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, emitida el 12 de septiembre de 2025.

La FGR atribuye al Contralmirante y a su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el liderazgo de la organización conocida como “Los Primos”, que habría permitido el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando por las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, entre 2023 y 2025, mediante documentación falsa y cargas declaradas como aditivos para aceites lubricantes, con el fin de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto al Valor Agregado y diversos aranceles.

Manuel Roberto Farías Laguna permanece recluido desde el 2 de septiembre de 2025 en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo prisión preventiva oficiosa.

Según su defensa, el Vicealmirante se encuentra en un área destinada a servidores públicos y no se ha detectado alguna situación de riesgo para su integridad física.

Sheinbaum Pardo negó que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente López Obrador, haya estado bajo sospecha de las autoridades por presuntos vínculos con el contrabando de combustible, y sostuvo que la revocación de su visa estadounidense responde a un asunto político.

“No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista esto es un asunto político”, expresó.

El 17 de agosto, la FGR desmintió mediante un mensaje institucional contar con testigos protegidos cuyos señalamientos permitieran abrir una indagatoria contra el hijo del ex Mandatario federal, al precisar que el Ministerio Público de la Federación no dispone de datos de prueba con la fuerza legal necesaria para ello.

El quebranto al fisco federal por concepto de huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en octubre de 2025.