Sheinbaum promete cero impunidad tras feminicidios en Morelos y Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en Irapuato, Guanajuato, que su Gobierno buscará cero impunidad en los feminicidios.

Lo dijo al referirse al asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos y al caso de Karla Margarita Pérez Jiménez, joven originaria de Guanajuato localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.

Sostuvo que la respuesta del Estado debe combinar la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención a las víctimas y las investigaciones que permitan detener a los responsables.

“En el caso de feminicidio, el objetivo es cero impunidad en todos los casos de delitos, pero particularmente en el feminicidio, entonces es la prevención y al mismo tiempo que no haya impunidad”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Señaló que, aunque el caso de Tacoronte tuvo otras características, la mayor parte de estos crímenes proviene de relaciones familiares o de pareja.

Pidió a las mujeres que viven violencia denunciarla mediante la línea 079 y advirtió que la violencia familiar puede formar una cadena que termina en el asesinato de una mujer.

Informó también que envió una iniciativa de Ley General para la Atención del Feminicidio, con el propósito de homologar la actuación de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República.

“El objetivo es que todas las fiscalías de todos los estados y la Fiscalía General de la República tengan el mismo esquema de atención a la violencia contra las mujeres y en particular al feminicidio”, explicó.

Claudia Tacoronte, de 21 años, era estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Fue asesinada con un arma blanca la noche del 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos. Por el crimen fue detenido Francisco Javier Meléndez Alguera, “El Trompas”, señalado por las autoridades como presunto responsable del ataque, quien ingresó la noche del 17 de septiembre al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla.

Al ser cuestionada respecto a la detención, Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de la joven.

“Es muy lamentable este feminicidio y triste. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a su familia, a sus amigos, a los compañeros de la universidad”, dijo.

Indicó que el presunto agresor aparentemente habría cometido otros delitos similares y reconoció que el asesinato de Tacoronte no es el único caso de feminicidio que requiere atención en la entidad.

“No es el único caso. En Morelos, hay varios casos que el Gabinete de Seguridad está apoyando a la Gobernadora, a la Fiscalía estatal y a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de las Mujeres para poder llegar a los responsables”, afirmó.

Sheinbaum Pardo recordó que, cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se presentó una denuncia contra el entonces Fiscal de Morelos por un caso que, según sostuvo, se intentó ocultar como feminicidio.

Este viernes, el padre de Claudia Tacoronte y una comitiva familiar llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos en Temixco para realizar los trámites de entrega del cuerpo.

Los acompañaron Édgar Maldonado, Secretario de Gobierno de Morelos, y un representante de la Comisión Nacional de Víctimas.

La familia pidió discreción durante la diligencia, mientras que el Cónsul de España evitó dar declaraciones a la prensa.

Al término de los trámites se prevé la entrega del cuerpo, y se analiza la posibilidad de que el Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron, ofrezca una declaración.

El funcionario estatal había informado previamente que los familiares viajarían a México para recibir los restos.

Tras concluir la diligencia en Temixco, el padre de la joven acudirá a la Casa de la Cultura de Cuautla para colocar una ofrenda floral en el sitio donde su hija fue asesinada.

Respecto al caso de Jalisco, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años, estudiante de Medicina y originaria de Guanajuato, fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida durante las labores de búsqueda.

Expresó su solidaridad con la familia, compañeros y personas cercanas a la joven.

Añadió que, desde que se tuvo conocimiento del caso, se iniciaron las investigaciones y se mantuvo coordinación entre autoridades federales y jaliscienses para esclarecer los hechos.

Como resultado de esos trabajos, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con acompañamiento del Gabinete de Seguridad, detuvieron a Eduardo Isaac “N”, relacionado con el caso, reportó García Harfuch.