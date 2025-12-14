$!Sheinbaum promete reforzar la seguridad en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, parte del ‘Triángulo Dorado’

La Presidenta Claudia Sheinbaum prometió reforzar la seguridad en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una de las zonas más afectadas por la violencia criminal en la región conocida como el “Triángulo Dorado”, comprendida entre dicho estado, Sinaloa y Durango. Durante una visita realizada el sábado para encabezar la entrega de más de 3 mil hectáreas al pueblo indígena Ódami, la Mandataria federal reconoció los problemas de inseguridad que persisten en caminos y comunidades del municipio serrano, donde desde hace años se disputa el control territorial entre grupos del crimen organizado. “También ya estamos viendo eso aquí con Guardia Nacional y en los caminos que ya sabemos que está ese problema y estamos viendo con la Gobernadora (María Eugenia Campos) también ayudar a resolverlo”, afirmó Sheinbaum ante habitantes de la región.

El “Triángulo Dorado” es una región montañosa de difícil acceso, donde confluyen Chihuahua, Sinaloa y Durango, históricamente asociada al cultivo de drogas y a la operación de grupos del crimen organizado. Guadalupe y Calvo es uno de los municipios más golpeados por la violencia en la Sierra Tarahumara. Apenas en julio de este año, la Presidencia Municipal suspendió actividades durante dos días debido a enfrentamientos armados entre grupos criminales que alcanzaron la cabecera municipal. Habitantes relataron entonces la presencia de hombres armados en las calles, balaceras continuas y el uso de viviendas como refugio por parte de los grupos en conflicto. La violencia en el municipio se enmarca en el conflicto territorial entre un grupo local vinculado al Cártel de Sinaloa y una alianza entre el Cártel de Juárez y el Jalisco Nueva Generación, una disputa que, de acuerdo con testimonios y autoridades, ha provocado asesinatos, desplazamientos forzados y el cierre temporal de servicios públicos, además de mantener a comunidades enteras confinadas en sus viviendas. Durante el evento del sábado para la entrega de tierras, habitantes aprovecharon la asamblea para exponer carencias en infraestructura, salud, educación y servicios básicos. Durante la ronda de peticiones, pobladores de distintas comunidades solicitaron electrificación, caminos, escuelas y atención médica. También hubo solicitudes para reabrir o ampliar servicios de salud.