Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri como nuevo Embajador de México en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa matutina la propuesta de Roberto Lazzeri Montaño para encabezar la Embajada de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien ha ocupado ese cargo desde 2021.

El eventual nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República.

Reconoció que la información había trascendido antes de que el procedimiento formal concluyera.

“Salió, trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como Embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si en Estados Unidos aceptan este proceso”, declaró.

Sheinbaum Pardo explicó que la decisión se fundamentó en la trayectoria de Lazzeri en el sector financiero y en el contexto comercial que prevalece actualmente en la relación con Estados Unidos.

“Él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda”, sostuvo.

Agregó que desde su llegada a Nacional Financiera, Lazzeri amplió el número de créditos otorgados e impulsó un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica.

“Hoy el tema principal con Estados Unidos es el tema comercial. Además de toda la relación histórica con Estados Unidos y de nuestros connacionales allá, entonces por eso”, puntualizó.

Lazzeri, economista y abogado de 42 años, se desempeña desde agosto de 2025 como director general de dos de los principales bancos de desarrollo del país: Nafin y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Con anterioridad, ocupó la jefatura de gabinete del entonces Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y al inicio del Gobierno de Sheinbaum Pardo.

En días recientes, Lazzeri comenzó a involucrarse en los asuntos comerciales de la agenda bilateral.

El 21 de abril participó en una reunión celebrada en México entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y altos funcionarios del Gobierno federal, entre ellos Sheinbaum Pardo, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Su trayectoria incluye también un papel determinante en negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos durante 2024 y 2025, cuando el Departamento del Tesoro bloqueó a tres entidades financieras mexicanas por presunto lavado de dinero para organizaciones del narcotráfico.

Lazzeri encabezó la gestión de dos prórrogas a esas prohibiciones, con lo que se permitió a las empresas involucradas reducir de forma ordenada su exposición a las entidades designadas.

Asimismo, fue una figura central en la operación mediante la que el Gobierno federal adquirió centrales eléctricas del grupo español Iberdrola por 6 mil millones de dólares en 2023.

La propuesta se inscribe en un período de ajustes en la política exterior mexicana. A principios de abril de 2026, la Presidenta de la República nombró a Roberto Velasco como Secretario de Relaciones Exteriores, tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente Ramírez por motivos de salud.

El Senado ratificó con rapidez a Velasco, respaldado por la coalición gobernante que cuenta con mayoría suficiente para aprobar nombramientos sin necesidad de negociar con la oposición.

La designación formal de Lazzeri como Embajador aún requiere que el Gobierno Mexicano notifique la propuesta a Washington y reciba la aprobación correspondiente, antes de ser sometida a la ratificación del Senado de la República.