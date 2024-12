Sheinbaum propone dejar el ‘diálogo’ con Trump a través de los medios de comunicación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió dejar el “diálogo” con Donald Trump a través de los medios de comunicación, después de que el magnate neoyorquino sugirió anexar a México, al que acusó de recibir “subsidios” estadounidenses.

“Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente, México es un País libre, soberano, independiente, eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender”, señaló.

El 8 de diciembre de 2024, Trump aseguró, durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC, que Estados Unidos subsidiaba a los mexicanos y a Canadá, por lo cual sugirió anexarlos como estados 51 y 52 de EE. UU., respectivamente.

El magnate neoyorquino dijo que Estados Unidos estaba subsidiando a México y Canadá con la política comercial actual. “Creo que los aranceles son la palabra más hermosa. Creo que son hermosos. Nos harán ricos”, expresó.

“Estamos subsidiando a México y Canadá, y otros muchos países en todo el mundo. Lo único que quiero es tener un terreno nivelado y justo, rápidamente”, indicó Trump, durante la primera entrevista con una televisora, desde las elecciones del 5 de noviembre de 2024, en las que ganó a la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris.

“Estamos subvencionando a Canadá con más de 100 mil millones de dólares al año. Estamos subvencionando a México con casi 300 mil millones de dólares. No deberíamos. ¿Por qué subvencionamos a estos países? Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado” de Estados Unidos”, expresó el magnate neoyorquino.

Trump presumió, además, que en cuanto anunció que impondría aranceles de 25 por ciento a Canadá y México, si ambos países no frenaban el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos, el efecto fue inmediato en la frontera.

“Diez minutos después de esa llamada telefónica [con Sheinbaum Pardo-, nos dimos cuenta de que las personas que vienen a través de la frontera, la frontera sur que tiene que ver con México, había quedado en un goteo. Sólo un goteo. De hecho, llamé a la frontera. A diferencia de mi oponente, yo llamo mucho a la frontera. Y dije: ‘¿Cómo está la frontera hoy?’ Dijeron: ‘No hay nadie aquí’”, reveló el magnate neoyorquino.

“No podían creerlo. Los militares detuvieron a estos grandes grupos de personas. Los llamamos caravanas. Pero tenían caravanas de gente, y las detuvieron en gran parte. Ahora, van a tener que continuar con eso”, aseveró Trump.

En otro tema, el Presidente electo de Estados Unidos advirtió respecto a la posibilidad de deportar a familias completas, para no incurrir en la práctica de separación.

“No quiero separar a las familias, así que la única manera de no separar a la familia es mantenerlos juntos y tener que enviarlos de regreso [...] Devolveremos a toda la familia, con toda la humanidad, al país de donde vinieron. De esa manera, la familia no se separará”, declaró Trump.

Al respecto, la Presidenta de la República mexicana aclaró que con lo del subsidio, Trump se refería al incremento de exportaciones que se hacían de México a Estados Unidos y que ahora eran más que las importaciones.

“Pero el día de ayer yo planteé, en el evento que tuvimos en Nuevo Laredo [Tamaulipas], que la única manera de competir con otras regiones es mantener y fortalecer el tratado comercial”, enfatizó Sheinbaum Pardo, quien también señaló que ambos países no se deberían de ver como competencia, sino como “complemento”.

“El Presidente Trump fue quien firmó el TMEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado, entonces voy a hablar, habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Entonces, hasta ahí lo dejaré”, concluyó la mandataria mexicana.

Según lo indicó el diario The New York Times, el 9 de diciembre de 2024, durante la entrevista, que se emitió, un día antes, en el programa ‘Meet the Press’ de la NBC, Trump evaluó erróneamente el efecto de los aranceles, exageró enormemente la cantidad de migrantes no autorizados liberados bajo la Administración de Joseph Biden, entre otras declaraciones engañosas.