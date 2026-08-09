$!Sheinbaum propone llamar Paso de los Pueblos Indígenas al Paso de Cortés

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre del llamado Paso de Cortés, en Puebla, por el de Paso de los Pueblos Indígenas, al considerar que esta región era transitada por comunidades originarias mucho antes de la llegada de los españoles.

Durante su participación en la Jornada Nacional de Reforestación, realizada en la comunidad de Santiago, Puebla, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la mandataria planteó modificar la denominación del territorio ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

“Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas”, expresó Sheinbaum.

La Presidenta recordó que por este sitio pasó Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan después de la matanza de Cholula, uno de los episodios ocurridos durante la conquista española. Su propuesta busca, dijo, reconocer la presencia y el tránsito de los pueblos originarios en la región antes de la llegada de los conquistadores.