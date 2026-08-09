$!Sheinbaum propone llamar Paso de los Pueblos Indígenas al Paso de Cortés

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre del llamado Paso de Cortés, en Puebla, por el de Paso de los Pueblos Indígenas, al considerar que esta región era transitada por comunidades originarias mucho antes de la llegada de los españoles.
Durante su participación en la Jornada Nacional de Reforestación, realizada en la comunidad de Santiago, Puebla, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la mandataria planteó modificar la denominación del territorio ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
“Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas”, expresó Sheinbaum.
La Presidenta recordó que por este sitio pasó Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan después de la matanza de Cholula, uno de los episodios ocurridos durante la conquista española. Su propuesta busca, dijo, reconocer la presencia y el tránsito de los pueblos originarios en la región antes de la llegada de los conquistadores.
Sheinbaum destaca reforestación y conservación indígena
Durante el acto, Sheinbaum también destacó la participación de comunidades, fuerzas armadas y autoridades de los distintos estados en la Jornada Nacional de Reforestación, con actividades realizadas de manera simultánea en diferentes regiones del país.
La mandataria señaló que el programa Sembrando Vida, impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con más de 200 mil sembradores y sembradoras, quienes han reforestado más de 15 millones de árboles frutales y maderables, además de producir alimentos y conservar sus territorios.
Sheinbaum sostuvo que la conservación ambiental está vinculada con los pueblos indígenas, al señalar que históricamente son las comunidades que han mantenido amplias zonas del territorio nacional. “No es casualidad que el día de hoy sea el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el día de hoy sea la Jornada Nacional de Reforestación”, afirmó.
En la jornada participaron más de 400 mil sembradores y sembradoras, además de integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como ciudadanos y autoridades estatales. Sheinbaum propuso que el segundo domingo de agosto sea establecido cada año como la Jornada Nacional de Reforestación.
La presidenta llamó a extender estas acciones a todo el país, desde las zonas desérticas hasta las selvas, y vinculó la reforestación con la conservación de los territorios y el bienestar de las comunidades. El acto en Puebla reunió también al gobernador Alejandro Armenta y representantes de las Fuerzas Armadas.