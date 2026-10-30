$!Sheinbaum propone llevar a Cárdenas a Rotonda de Personas Ilustres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a la Secretaría de Gobernación trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la Rotonda de las Personas Ilustres, durante el homenaje de cuerpo presente que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. “Le propuse ayer mismo a la Secretaria de Gobernación, tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres, al valiente Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, declaró ante el féretro, con lo que cerró su discurso.





Sheinbaum Pardo llegó al recinto después del arribo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. A las 13:36 horas, el féretro fue colocado sobre una alfombra roja, en un vestíbulo donde se instaló un retrato de gran formato del fundador del Partido de la Revolución Democrática. Sones purépechas acompañaron la ceremonia. Los tres hijos de Cárdenas Solórzano, Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, colocaron un par de banderas nacionales sobre el féretro y montaron la primera guardia de honor.





También participaron en las guardias el jefe de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el exterior, decenas de personas esperaron el permiso de ingreso para dar el último adiós al hijo del General Lázaro Cárdenas. Cárdenas Solórzano falleció en la Ciudad de México el 28 de octubre a los 92 años.



