$!Sheinbaum proyecta beneficiar a 12 millones de familias con programa de vivienda

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que el programa de vivienda de su sexenio beneficiará a 12 millones de familias, cifra que, según dijo, representa prácticamente una tercera parte de las familias del País.

También señaló que la meta de construcción de nuevas viviendas pasó de 500 mil a 1.8 millones y que, a dos años de iniciado el programa, registra un avance de 30 por ciento.



Entrega de títulos y escrituras en Puebla

Sheinbaum hizo estas declaraciones en Puebla, durante un acto en el que entregó 32 nuevas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país”, afirmó la Presidenta.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum durante el evento, el programa Vivienda para el Bienestar comenzó con una meta de 500 mil nuevas casas, pero posteriormente fue ampliada a un millón 800 mil. La presidenta señaló que el avance actual es de 30 por ciento y que la meta se cumplirá durante su sexenio.