$!Sheinbaum proyecta beneficiar a 12 millones de familias con programa de vivienda

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este sábado que el programa de vivienda de su sexenio beneficiará a 12 millones de familias, cifra que, según dijo, representa prácticamente una tercera parte de las familias del País.
También señaló que la meta de construcción de nuevas viviendas pasó de 500 mil a 1.8 millones y que, a dos años de iniciado el programa, registra un avance de 30 por ciento.
Entrega de títulos y escrituras en Puebla
Sheinbaum hizo estas declaraciones en Puebla, durante un acto en el que entregó 32 nuevas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país”, afirmó la Presidenta.
De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum durante el evento, el programa Vivienda para el Bienestar comenzó con una meta de 500 mil nuevas casas, pero posteriormente fue ampliada a un millón 800 mil. La presidenta señaló que el avance actual es de 30 por ciento y que la meta se cumplirá durante su sexenio.
La meta general del programa también contempla la entrega de 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, un millón de escrituras y 5 millones de familias beneficiadas mediante la reestructuración de créditos impagables.
Durante el acto, Sheinbaum encabezó la entrega de 32 nuevas viviendas del Infonavit. También fueron entregadas 301 escrituras del INSUS y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fovissste.
Impacto e inversión para el estado de Puebla
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que en Puebla se prevé construir 68 mil 950 viviendas mediante el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). De acuerdo con los datos proporcionados durante el evento por la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, 18 mil 619 ya fueron contratadas.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que la meta del instituto en Puebla es construir 45 mil viviendas nuevas, con una inversión de 30 mil millones de pesos.
Según explicó, 12 mil ya están contratadas y durante los próximos meses se contratarán otras 30 mil, con lo que se alcanzaría 93 por ciento de la meta sexenal del instituto para el estado este año. Romero Oropeza también señaló que no se descarta ampliar la meta inicial de viviendas para Puebla.
Vega Rangel informó que, además de las 68 mil 950 viviendas previstas, en Puebla se contemplan 20 mil escrituras del INSUS, de las cuales 4 mil 600 están en proceso de entrega; 9 mil 600 créditos para mejoramiento de vivienda, y 130 mil reestructuras y condonaciones de créditos impagables.