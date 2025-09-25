Sheinbaum reafirma gestiones para extraditar a Tomás Zerón y otros implicados en caso Ayotzinapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que su gobierno mantiene las gestiones diplomáticas con su homólogo de Israel para lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, de la ahora extinta Procuraduría General de la República, acusado de delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Con el Gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón, eso existe desde el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador que se está pidiendo y ahora pues está insistiendo en esta extradición”, dijo.

La Mandataria nacional informó, además, que también se solicitó a las autoridades de Estados Unidos la extradición de otras dos personas vinculadas al caso.

“Además de dos personas que solicitamos al Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, sostuvo durante su conferencia de prensa matutina.

Un día antes, organizaciones no gubernamentales, así como familiares y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, marcharon hacia la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir que se concretaran dichas extradiciones.

Entre ellas las de José Ulises Bernabé García, el juez de barandilla de Iguala de la Independencia que estaba en funciones la noche en que desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, quien huyó a EU, donde solicitó asilo político.

Los manifestantes recordaron que a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se habían fincado todas las responsabilidades y exigieron que las autoridades mexicanas y extranjeras aceleraran los procesos judiciales pendientes.