$!Sheinbaum realiza recorrido en Buque Escuela Cuauhtémoc y llama a ‘estar alerta ante intentos de injerencia externa’

Durante la conmemoración del bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este domingo que “no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno” y llamó a los ciudadanos a “estar alerta” para defender al País ante injerencias externas.

“La historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo, no triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación”, señaló.

“No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno, pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores”.

La Mandataria consideró que cuando “el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”. Este mensaje se da en el marco de las protestas por la violencia en el País y la petición de ayuda de algunos legisladores de oposición al gobierno de Estados Unidos.