Sheinbaum rechaza acusaciones de persecución política de Salinas Pliego; caso del empresario es ‘un requerimiento del SAT’, dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su Gobierno esté ejerciendo una persecución política a Ricardo Salinas Pliego, tras la denuncia presentada por el empresario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Mandataria subrayó que el cobro de los 51 mil millones de pesos pendientes no es un acto arbitrario, sino el cumplimiento de un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ya fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sheinbaum explicó que el máximo tribunal determinó que los amparos interpuestos por las empresas del Grupo Salinas no son válidos. En este sentido, la resolución que prevalece es la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones omitidas.

“No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido”, puntualizó durante la conferencia matutina de este viernes en el Estado de México.

Respecto al estado actual del cobro, Sheinbaum informó que ya se realizó la notificación oficial a las empresas involucradas.

Aclaró que, aunque existen tiempos legales que deben seguirse, no se trata de un “ultimátum”, sino del procedimiento estándar que otorga un margen para que los contribuyentes se acerquen a la autoridad fiscal.

Asimismo, destacó que, según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, existen mecanismos legales que permiten facilitar la liquidación del adeudo.

“Tienen ellos que acercarse al SAT y ahí, pues establecer su pago. Incluso pueden pagar en no en una exhibición, sino en varias. Eso es la ley”, dijo.



Salinas Pliego llega a la CIDH y acusa al Estado mexicano de persecución política

El pasado martes, el empresario Ricardo Salinas Pliego acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde expuso lo que considera una persecución política por parte del Estado mexicano.

El presidente de Grupo Salinas informó que sostuvo una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien le entregó un expediente en el que sustenta el “acoso sistemático” por parte del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Grupo Salinas y yo estamos viviendo un acoso sistemático por parte del gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, sostuvo.

Desde el pasado 13 de noviembre, cuando la Corte resolvió desechar nueve amparos del equipo legal de Salinas Pliego, el grupo empresarial advirtió que acudiría a otras vías legales, incluso en el ámbito internacional para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, “multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, señaló en un comunicado.