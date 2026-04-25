Sheinbaum rechaza ‘injerencia’ en el INE

Tras la toma de protesta de las dos nuevas consejeras y el nuevo consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista intromisión del gobierno federal en el órgano electoral y defendió el proceso de selección llevado a cabo por el Poder Legislativo.

“No hay incidencia gubernamental. Hay mucho respeto a la presidenta del INE (Guadalupe Taddei), a los consejeros y consejeras [...] Nosotros no estamos diciendo esto sí, esto no, esto se aprueba, esto no. Imagínense, ellos son los que toman esas decisiones”, aseveró la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren este jueves en el marco de las críticas de la oposición, que votó en contra de los nombramientos de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, tras acusar opacidad en el proceso y una integración de perfiles afines al oficialismo.

Ante los señalamientos, la presidenta afirmó que se trató de “una decisión de la Cámara de Diputados” mediante una “selección abierta, transparente”, donde las personas elegidas demostraron su capacidad.

Respecto a la supuesta cercanía a Morena de Arturo Chávez López, exdirector de Talleres Gráficos de México y excolaborador de Sheinbaum, la propia presidenta defendió su designación argumentando su trayectoria como académico en la UNAM, su experiencia en torno a la “seguridad de boletas” electorales y su desempeño en la evaluación legislativa, donde obtuvo “99 sobre 100 en el examen”.

Aunque Sheinbaum admitió conocer a Chávez desde sus tiempos en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), dijo que los resultados hablan por él y no “la posible relación” que hayan tenido.