Sheinbaum rechaza negociación con PT y PVEM para impulsar reforma electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la reforma electoral se construya mediante acuerdos políticos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México y afirmó que la propuesta se sustenta en las demandas expresadas por la ciudadanía en foros y encuestas.

Sheinbaum Pardo respondió así a las exigencias de ambos partidos aliados de Morena, que solicitaron ser tratados en igualdad de condiciones y plantearon reuniones para discutir la iniciativa presidencial.

“No es un ‘toma y daca’ de que a ver cómo le hacemos. Tiene que ver con lo que piensa la gente””, expresó durante su conferencia matutina.

Señaló que la propuesta se elaboró a partir de foros de consulta y encuestas realizadas con tres empresas, cuyos resultados serán presentados junto con la iniciativa formal.

“La gente lo que ha planteado es la disminución de los montos de lo que cuesta en general la elección, incluidos los partidos políticos, y mayor democracia”, sostuvo.

Según la Presidenta, las encuestas y foros identificaron tres demandas centrales: reducir el costo de las elecciones y del financiamiento a partidos políticos, eliminar las listas plurinominales definidas por dirigencias partidistas, y permitir que los mexicanos residentes en el extranjero elijan directamente a sus propios diputados.

Cuestionada sobre si recibiría a dirigentes del PT y del PVEM para negociar la reforma, Sheinbaum Pardo aclaró que sí ha habido encuentros, pero no con ese fin.

“Los hemos recibido para la agenda legislativa, no para decir a ver cómo le hacemos para que estén de acuerdo con la reforma”, indicó.

Sheinbaum Pardo precisó que el diálogo con partidos y otros actores se mantiene a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez Álvarez.

“La Secretaría de Gobernación y la comisión están hablando con diferentes sectores y con el Instituto Nacional Electoral”, expuso.

Al hablar sobre el contenido de la reforma, indicó que otro de los temas centrales es la representación proporcional, al señalar que la ciudadanía rechaza las listas de candidatos que no conoce.

“No les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados”, afirmó.

Sheinbaum Pardo añadió que los mexicanos residentes en el extranjero expresaron en los foros su deseo de elegir directamente a quienes los representen en el Congreso de la Unión, en lugar de que los partidos políticos designen a estos legisladores.

“Ellos dicen que si van a tener representantes, pues que los elijan ellos”, apuntó.

Actualmente, la Cámara de Diputados se integra por 500 legisladores: 300 electos por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional mediante listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales.

Este sistema, establecido en la reforma política de 1977 y modificado en 1996, busca garantizar la representación de las minorías y la pluralidad política.

La Presidenta reiteró que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión y que su aprobación dependerá de los legisladores. “Nosotros vamos a enviar una propuesta responsable, y ya depende del Congreso si se aprueba o no”, dijo.

Para aprobar una reforma constitucional se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras, lo que representa un mínimo de 334 votos en la Cámara de Diputados y 85 en el Senado.

Posteriormente, debe ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos locales.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron en un contexto de tensión con los partidos aliados de Morena.

Según reportes periodísticos, el PVEM y el PT condicionaron su apoyo a la reforma electoral, al solicitar candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y exigir reuniones para negociar el contenido de la iniciativa.

Morena cuenta con aproximadamente 253 diputados, mientras que el PVEM tiene alrededor de 62 y el PT cerca de 49.

Para alcanzar la mayoría calificada de 335 votos necesarios para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Morena requiere el respaldo de ambos aliados.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció esta realidad al afirmar que “si no tenemos el parecer de los dos partidos o nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”.