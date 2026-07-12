Sheinbaum rechaza negociar ‘en lo oscurito’ con la CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no realizará negociaciones “en lo oscurito” con el magisterio, luego de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en el exterior del evento que encabezó el sábado en Río Grande, Zacatecas, donde buscaron entregarle un pliego petitorio sin ser atendidos.

Durante su intervención, la Mandataria se refirió a los planteamientos de la CNTE, que en sus protestas ha solicitado modificar los mecanismos de evaluación docente, y señaló que cualquier cambio deberá consultarse con el conjunto del magisterio del País, no únicamente con sus representantes.

“Algunos maestros dicen: ‘todavía queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros’. Y les dije: ‘está bien, nada más que nos vamos a ir a consultarle a todos los maestros del país, escuela por escuela’. Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos, no; preguntemos a todas y a todos los maestros de México”, expresó.