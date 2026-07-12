Sheinbaum rechaza negociar ‘en lo oscurito’ con la CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no realizará negociaciones “en lo oscurito” con el magisterio, luego de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en el exterior del evento que encabezó el sábado en Río Grande, Zacatecas, donde buscaron entregarle un pliego petitorio sin ser atendidos.
Durante su intervención, la Mandataria se refirió a los planteamientos de la CNTE, que en sus protestas ha solicitado modificar los mecanismos de evaluación docente, y señaló que cualquier cambio deberá consultarse con el conjunto del magisterio del País, no únicamente con sus representantes.
“Algunos maestros dicen: ‘todavía queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros’. Y les dije: ‘está bien, nada más que nos vamos a ir a consultarle a todos los maestros del país, escuela por escuela’. Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos, no; preguntemos a todas y a todos los maestros de México”, expresó.
Sheinbaum aseguró que este mecanismo corresponde a una práctica democrática. “Eso se llama: ‘democracia’”, dijo.
Las declaraciones ocurrieron después de que integrantes de la CNTE se manifestaron desde el exterior del parque de beisbol donde la Presidenta encabezó un acto junto con el Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.
Los docentes permanecieron separados del evento por una malla ciclónica y un operativo de seguridad, desde donde lanzaron consignas y mostraron pancartas con sus demandas relacionadas con el magisterio. El grupo buscaba entregar un pliego petitorio a la presidenta, pero no fue recibido.
La movilización se mantuvo durante el desarrollo del acto oficial, sin que los integrantes de la CNTE ingresaran al lugar del evento.
Ante los reclamos de algunos maestros sobre la situación del sector educativo, Sheinbaum destacó acciones realizadas durante la administración anterior y la actual, entre ellas aumentos salariales para docentes, la eliminación de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y los procesos de basificación.
“Se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto y ahora todos los maestros tienen derecho al Fondo de Pensiones para el Bienestar para mejorar sus pensiones”, afirmó.
También señaló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador más de un millón de maestros fueron basificados y agregó que actualmente se realiza un proceso para basificar a otros 200 mil docentes.