Sheinbaum rechaza operaciones conjuntas con EU contra cárteles en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado en varias ocasiones realizar operaciones conjuntas contra los cárteles en territorio mexicano, y aseguró que el Gobierno federal ha rechazado esas peticiones para impedir la participación operativa de fuerzas estadounidenses dentro del País.

“Ellos han pedido varias veces la operación conjunta en nuestro País y nosotros siempre hemos dicho que no, que la integridad territorial, pues esa no puede vulnerarse y que nos coordinamos, pero sin la participación de ellos en nuestro territorio”, afirmó.

La Presidenta respondió así a una investigación que publicó en exclusiva el diario The New York Times, el 24 de octubre, según la cual la administración encabezada por Donald Trump entregó a funcionarios mexicanos un memorando que propone ampliar la cooperación bilateral, incluida la posibilidad de que personal estadounidense acompañe operativos contra los cárteles en México.

El documento plantea también ampliar el intercambio de inteligencia, como parte de los esfuerzos de Washington para lograr una mayor participación de su personal de seguridad en operaciones realizadas dentro del territorio mexicano.

Sheinbaum Pardo no confirmó haber recibido ese memorando, pero sostuvo que las solicitudes para realizar operaciones conjuntas se han presentado desde el inicio de la actual administración estadounidense.

“No es nada nuevo, además no, no, o sea, es algo que nos han pedido desde hace, desde el primer momento de la llegada”, señaló.

México mantiene una colaboración estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad, expuso, aunque las operaciones dentro del territorio nacional deben estar a cargo exclusivamente de las fuerzas mexicanas.

Como ejemplo de esa cooperación mencionó las operaciones espejo realizadas en la frontera, mediante las cuales autoridades de ambos países actúan de manera coordinada, pero cada una dentro de su propio territorio.

Ese mecanismo, explicó, se utilizó después de que autoridades estadounidenses reportaron disparos provenientes de México, y ambas naciones mantienen comunicación para atender incidentes fronterizos.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la participación de representantes de agencias estadounidenses en México debe ajustarse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional, mientras que cualquier solicitud de equipo o apoyo especializado debe partir del Gobierno mexicano.

También recordó que el entendimiento bilateral en materia de seguridad se sustenta en cuatro principios: soberanía, integridad territorial, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

Sheinbaum Pardo rechazó que México vuelva a permitir la presencia operativa de fuerzas estadounidenses en tierra, como afirmó que ocurrió durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la participación, como se hizo en la época de Calderón, de la presencia de fuerzas de Estados Unidos en tierra”, sostuvo.

Según reveló en exclusiva The New York Times, Washington busca obtener un resultado concreto contra el crimen organizado que pueda presentar como un logro antes de las elecciones intermedias estadounidenses, programadas para el 3 de noviembre.