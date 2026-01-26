Sheinbaum rechaza operaciones conjuntas con EU en territorio mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que no existen operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio mexicano, al desmentir versiones difundidas respecto a la entrega del ex atleta canadiense Ryan James Wedding en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Aclaró que Wedding no fue detenido mediante un operativo bilateral, sino que se entregó de manera voluntaria en la sede diplomática estadounidense tras haber sido ubicado previamente por fuerzas federales mexicanas.

“Esta persona se entrega en la Embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace”, explicó Sheinbaum Pardo, al referirse a un mensaje difundido en redes sociales por el propio Wedding, donde asegura haber llegado por sus propios pies a la representación diplomática.

Sheinbaum Pardo recalcó que los agentes estadounidenses tienen limitaciones claras establecidas en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, y que su actuación en el País se restringe al intercambio de información.

“No hay operaciones conjuntas en México, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, expresó.

Sheinbaum Pardo agregó que el Gobierno federal no permitiría las operaciones conjuntas y que ella se lo ha manifestado varias veces de manera personal al Presidente Donald Trump.

“Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y otro lado”, afirmó.

”Pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con eso. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al Presidente Trump”, sostuvo.

La Presidenta también desmintió las declaraciones del director del FBI, Kash Patel, quien había afirmado que la detención fue resultado de un operativo bilateral.

“Tiene que quedar muy claro, porque además, a algunos les encanta andar diciendo lo contrario, no hay operaciones conjuntas en México”, subrayó.

El director del FBI, Kash Patel, realizó el 22 de enero una visita oficial a México, donde sostuvo dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezado por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y otra con la oficina de la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy Ramos. También participó en los encuentros Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.

García Harfuch informó en redes sociales el 23 de enero que Patel partió rumbo a Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios: un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente el día 22 en la Embajada de Estados Unidos, y una persona de nacionalidad no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas.

El segundo detenido fue identificado como Alejandro Rosales Castillo, ciudadano estadounidense incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Rosales Castillo fue detenido el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, y figuraba desde el 24 de octubre de 2017 en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura.

Durante los encuentros con el director del FBI y el embajador Johnson, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

El Embajador Johnson emitió una declaración en la que confirmó que la entrega voluntaria de Wedding fue “resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”.

”Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos”, declaró.

Patel agradeció públicamente a las autoridades mexicanas por su cooperación en la captura de Wedding.

”También quiero agradecerle al gobierno de México su colaboración, a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch y a las demás autoridades mexicanas que trabajaron conjuntamente a nuestros equipos allí para capturar a Ryan Wedding”, expresó el director del FBI.

Sin embargo, las versiones entre las autoridades de ambos países sobre los detalles de la entrega de Wedding generaron controversia.

Mientras que Patel y Bondi inicialmente hablaron de “captura” o “arresto”, las autoridades mexicanas enfatizaron que se trató de una entrega voluntaria.

Patel llegó a atribuir a la “coincidencia” que la captura de Wedding ocurriera precisamente en el momento en que él se encontraba de visita en México.