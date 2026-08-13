Sheinbaum rechaza que Ruffo tenga restringidos insumos básicos en el Altiplano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la denuncia presentada por Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel, respecto a que las autoridades penitenciarias le impiden entregar a su padre artículos básicos como papel higiénico y pasta dental en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que el ex Mandatario estatal recibe visitas y los medicamentos que requiere, y planteó que sea el sistema penitenciario federal el que informe públicamente respecto a las condiciones de su reclusión.

“No, eso no. Él tiene visitas, o sea, tiene visitas, tiene, se puede dar información por parte del sistema penitenciario”, respondió al ser cuestionada respecto a las restricciones denunciadas por la hija del político panista.

Sheinbaum Pardo sustentó su respuesta en los informes que, según dijo, le han entregado las autoridades del penal.

“Incluso toma medicamentos, se le entregan los medicamentos, es lo que me ha informado esta penitenciaria. Sí sería muy bueno que se informara”, expresó.

Verónica Ruffo ha sostenido que su padre enfrenta un trato indigno durante su internamiento y ha solicitado que se garantice su acceso a insumos personales, además de exigir respeto al debido proceso en la causa penal que se sigue en su contra.

Ruffo Appel permanece en prisión preventiva en El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su detención el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California.

Fue vinculado a proceso el 23 de julio, junto con otras siete personas, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República ha descrito el entramado investigado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el país, con una imputación formal por 166 millones 466 mil 735.26 pesos y un daño a la hacienda pública que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos.

La indagatoria señala al ex mandatario estatal como socio de la empresa Ingemar, S.A. de C.V.

La hija del ex Gobernador encabeza el Comité Plural por la Liberación de Ernesto Ruffo, integrado por más de 44 personas y anunciado el 5 de agosto de 2026 en la Ciudad de México, cuyo objetivo es que el proceso penal se desarrolle en arresto domiciliario.

La agrupación anunció que acudirá al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares.

La FGR ha rechazado que el caso constituya una persecución política y ha sostenido que la investigación se realizó con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

Precisó que las indagatorias continúan para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal.