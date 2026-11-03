Sheinbaum rechaza que se llame terroristas a cárteles mexicanos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la clasificación como organizaciones terroristas que el Gobierno de Argentina otorgó al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana, y advirtió que esa denominación no debe utilizarse como pretexto para una intervención extranjera en México.

Sostuvo que el terrorismo constituye una categoría distinta de la delincuencia organizada y vinculó su postura con la defensa de la soberanía nacional.

“Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Nosotros llamamos aquí delincuencia organizada y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad y la paz en nuestro País”, afirmó.

La Presidenta añadió que la clasificación no debe derivar en acciones de otros países en territorio mexicano.

“Terrorismo es otra cosa, y además no queremos sobre todo que, al llamarle de esta manera, eso represente una injerencia en nuestro País”, expresó.

Sheinbaum Pardo recordó que su Gobierno promovió una reforma al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer restricciones expresas a cualquier intervención extranjera en territorio nacional.

“Por eso la modificación que hicimos al artículo 40 de la Constitución, porque no puede ser un pretexto para invasión, injerencia de cualquier país en nuestro País”, señaló.

El Gobierno argentino anunció, el 21 de octubre, la clasificación de cinco organizaciones como terroristas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, y las incorporó a su registro de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento, bajo una política de clasificación que también aplica Estados Unidos.

En su resolución, las autoridades argentinas señalaron que las organizaciones representan una amenaza externa real o potencial para su seguridad nacional, debido a su capacidad operativa, su expansión regional y sus actividades ilícitas transnacionales.

La Administración encabezada por Javier Milei ya había clasificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista en marzo de 2026, como parte de las medidas adoptadas contra organizaciones criminales transnacionales.