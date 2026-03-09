Sheinbaum rechaza tropas de EU y exige frenar tráfico de armas a México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la violencia del narcotráfico en México, al reiterar que no permitirá el ingreso de fuerzas militares estadounidenses al territorio nacional y exigir a Washington detener el flujo de armamento ilegal hacia los grupos delincuenciales que operan en el país.

“Qué bueno que el Presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad: hemos dicho que no. Y, orgullosamente, seguimos diciendo que no”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su conferencia en Palacio Nacional.

Precisó que la colaboración bilateral en materia de seguridad se limita al intercambio de inteligencia, mientras que las operaciones en suelo mexicano corresponden exclusivamente a las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, así como a las policías estatales y las fiscalías.

Señaló que el principal aporte que Estados Unidos puede ofrecer a México es detener el tráfico de armas ilegales que abastece a la delincuencia organizada.

Sheinbaum Pardo destacó que al menos el 75 por ciento del armamento utilizado por los grupos criminales en México proviene de Estados Unidos, cifra que, según dijo, es reconocida por el propio Departamento de Justicia de ese país.

“Si para (Trump) la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales. Entonces, eso es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo”, indicó.

Las declaraciones de la Presidenta se produjeron en respuesta a los señalamientos que Trump realizó el 7 de marzo durante la Cumbre del Escudo de las Américas, en reunión con líderes de América Latina.

En ese foro, Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y que estos alimentan gran parte del derramamiento de sangre en el hemisferio occidental.

Trump reveló también que Sheinbaum Pardo había rechazado su propuesta de permitir que fuerzas de Estados Unidos erradicaran a los grupos criminales que operan en territorio mexicano, e imitó el intercambio

“‘Le dije: Déjenme erradicar los cárteles’. ‘No, no, no, por favor, presidente’”.

Además del tráfico de armas, Sheinbaum Pardo señaló como otro pendiente bilateral la reducción del consumo de drogas en Estados Unidos.

Resaltó que el tráfico de fentanilo desde México hacia ese país se ha reducido a la mitad, resultado de la cooperación entre ambas naciones.

“No queremos que las drogas lleguen ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a ningún joven de México, ni a ningún joven de ningún lugar del mundo”, subrayó.

Indicó que México avanza en acciones propias contra el consumo de sustancias desde las escuelas y a través de campañas de prevención, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar la colaboración con Washington en materia de seguridad, dentro de los límites de la soberanía nacional.