Sheinbaum recibe 70% de aprobación y 7.2 de calificación a su desempeño en octubre: encuesta

La Presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo 70 por ciento de aprobación ciudadana y Morena concentró 45 por ciento de las preferencias electorales rumbo a las elecciones de diputados federales, de acuerdo con la encuesta nacional de octubre de 2026 de De las Heras Demotecnia, cuyos resultados fueron publicados este martes.

El estudio también registró que 67 por ciento de las personas consultadas tiene una opinión positiva de la mandataria, frente a 19 por ciento que expresó una opinión negativa, y le otorgó una calificación promedio de 7.2.

En la medición sobre el desempeño presidencial, 24 por ciento de los entrevistados dijo desaprobar el trabajo de Sheinbaum, mientras que 4 por ciento respondió que no lo aprueba ni lo desaprueba y 2 por ciento no supo o no contestó.

Respecto a la opinión que tienen de la Presidenta, 16 por ciento la calificó como muy buena y 51 por ciento como buena. En contraste, 11 por ciento manifestó tener una opinión mala y 8 por ciento muy mala. Otro 10 por ciento dijo que su opinión no es ni buena ni mala, mientras que 4 por ciento no respondió.

La encuesta también evaluó el desempeño de la mandataria mediante una calificación numérica. El 22 de las personas consultadas le otorgó 10; 35 por ciento la calificó con 8 o 9; 18 por ciento le asignó 6 o 7 y 17 por ciento le dio una calificación de entre 1 y 5. Otro 6 por ciento la reprobó con cero. El promedio general fue de 7.2.

En cuanto a la percepción sobre su honestidad, 60 por ciento de los encuestados consideró que Sheinbaum es muy o algo honesta: 34 por ciento respondió que mucho y 26 por ciento que algo. Por otra parte, 32 por ciento expresó una valoración negativa en este rubro, al señalar que la considera poco honesta (19 por ciento) o nada honesta (13 por ciento). Un 2 por ciento respondió que es más o menos honesta o que su nivel de honestidad es regular, mientras que 6 por ciento no supo o no contestó.



Morena tiene 45% de preferencias para diputados federales

Sobre las preferencias electorales rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 45 por ciento de las respuestas a la pregunta de por cuál partido votarían los ciudadanos si las elecciones fueran hoy.

En segundo lugar se ubicó el PAN, con 9 por ciento, seguido del PRI, con 7 por ciento, y Movimiento Ciudadano, con 6 por ciento. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) alcanzó 4 por ciento y el Partido del Trabajo (PT), 2 por ciento.

Los partidos PAZ y Somos registraron 1 por ciento cada uno. Además, 10 por ciento de los entrevistados respondió que no votaría por ninguno, 12 por ciento dijo no saber por cuál partido sufragaría y 1 por ciento señaló que no iría a votar. Otro 1 por ciento respondió que su voto es secreto y 1 por ciento dijo que votaría por cualquiera.

La medición también preguntó a los participantes con qué partido político se identifican más. En este apartado, Morena obtuvo 49 por ciento, mientras que el PAN alcanzó 9 por ciento y el PRI, 8 por ciento. Movimiento Ciudadano registró 6 por ciento, el PVEM 3 por ciento y el PT 2 por ciento.

Por su parte, 19 por ciento manifestó no identificarse con ningún partido político, 3 por ciento no supo responder y PAZ obtuvo 1 por ciento. Somos no alcanzó un punto porcentual.

La diferencia entre ambos indicadores muestra que Morena registró 49 por ciento de identificación partidista y 45 por ciento de intención de voto en el escenario hipotético para diputados federales. En el caso de los partidos de oposición, el PAN obtuvo 9 por ciento en ambos rubros, mientras que el PRI pasó de 8 por ciento de identificación a 7 por ciento de preferencias electorales.



Sheinbaum se mantiene entre las presidentas mejor evaluadas de América Latina

Los resultados de De las Heras Demotecnia son consistentes con los registrados el mes pasado por la consultora CB Global Data, que ubicó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el primer lugar de su ranking mensual de mandatarios latinoamericanos.

De acuerdo con esa medición, publicada el 12 de octubre, la Mandataria mexicana registró 69.3 por ciento de imagen positiva, con lo que se mantuvo como la presidenta mejor evaluada de América Latina. En segundo lugar apareció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 68.3 por ciento.

En comparación con septiembre, Sheinbaum aumentó 0.3 puntos porcentuales su imagen positiva, mientras que Bukele registró un incremento de 2.1 puntos.

El tercer lugar correspondió al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 51.9 por ciento, seguido de Laura Fernández, de Costa Rica, con 51 por ciento.

La medición de CB Global Data se realizó del 5 al 8 de octubre de 2026 mediante la técnica de recolección CB CAWI Research, entre personas mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. Los tamaños de muestra oscilaron entre mil 959 y 3 mil 911 entrevistas por país, con un nivel de confianza de 95 por ciento y márgenes de error de entre 1.6 y 2.2 por ciento.



Metodología de la encuesta de De las Heras Demotecnia

La encuesta nacional de octubre de 2026 de De las Heras Demotecnia se levantó del 23 al 26 de octubre mediante mil entrevistas en vivienda a personas mayores de 18 años que contaran con credencial de elector.

De acuerdo con la ficha técnica, el estudio tuvo un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error estadístico esperado de más o menos 3.2 puntos porcentuales.

Para seleccionar a las personas entrevistadas, las secciones electorales se clasificaron en siete estratos, de acuerdo con el tipo de competencia electoral registrado en cada una. Posteriormente, se asignó a cada estrato un número de entrevistas proporcional a la cantidad de electores que le correspondía.

Las secciones fueron seleccionadas de manera aleatoria y ponderadas por su lista nominal. Dentro de cada sección se eligieron al azar dos manzanas y, en cada una, se realizó una selección sistemática de viviendas con arranque aleatorio.

La entrevista se aplicó a la persona que abrió la puerta de la vivienda, siempre que contara con credencial de elector domiciliada en el municipio donde se realizaba el levantamiento.