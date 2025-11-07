Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió al Presidente de Francia Emmanuel Macron en Palacio Nacional.

Se realizará una ceremonia oficial de bienvenida al Mandatario de Francia y después habrá una reunión entre ambos presidentes, otra con sus comitivas y una más con empresarios.

Posteriormente, ofrecerán una conferencia de prensa.

El jueves, durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo detalló que en la mesa de trabajo con Macron estarán presentes funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Economía, Cultura, Hacienda y Crédito Público, además de la Embajadora de México en Francia, Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otros.

“Vamos a hablar de relación económica, del Acuerdo Comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente; y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación”, informó.

En el marco de la visita, el Ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noél Barrot, destacó que la visita serviría para reforzar los lazos bilaterales entre ambas naciones.

“Juntos, todavía tenemos mucho que construir para enfrentar los grandes desafíos mundiales y promover la paz y la seguridad. Será la oportunidad de anunciar una aceleración de nuestra cooperación en todos los ámbitos económico universitario y científico cultural, pero también en materia de medio ambiente, salud y seguridad”, sostuvo.