$!Sheinbaum recibe al Presidente de Alemania en Cancún; buscan fortalecer cooperación e inversión

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo, donde ambos mandatarios sostendrán una reunión en el marco de la visita oficial del jefe de Estado europeo al País. De acuerdo con el Gobierno federal, el encuentro “tiene como objetivo estrechar lazos entre ambas naciones, así como abordar temas culturales, educativos y, al mismo tiempo, de comercio y de inversión”. Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida, se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, seguido de la toma de la fotografía oficial del encuentro, en un acto protocolario que marcó el inicio de las actividades bilaterales.

La Mandataria mexicana estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, entre ellos el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; y la Secretaria de Energía, Luz Elena González, así como otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por parte de Alemania, la comitiva presidencial incluyó a la Jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la Ministra adjunta de Relaciones Exteriores, Serap Güler; y el Embajador en México, Clemens von Goetze, entre otros asesores y funcionarios del Gobierno alemán. De igual manera, el Canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con la delegación empresarial alemana que acompaña al Presidente Steinmeier, previo al encuentro con la Presidenta mexicana.