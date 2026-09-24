$!Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Presidente de Corea del Sur; firmarán acuerdo comercial y cultural

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió el 24 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional a Lee Jae-myung, Presidente de la República de Corea, con quien sostendría una reunión bilateral centrada en inversiones, comercio, cultura y educación, y con quien firmaría un acuerdo de entendimiento en esas materias. A las 9:55 horas, la mandataria nacional salió por la Puerta de Honor del recinto para recibir a su homólogo. Ambos conversaron brevemente mientras señalaban elementos de la arquitectura del Palacio y saludaron a algunas decenas de personas que acudieron a presenciar la recepción. En el Patio de Honor, la banda de guerra interpretó los himnos nacionales de México y de Corea del Sur, mientras los dos jefes de Estado permanecieron en un podio adornado con las banderas de ambos países. Al concluir la ceremonia, subieron juntos por las escaleras de Palacio Nacional, cubiertas con una alfombra roja.





El 23 de septiembre de 2026, durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo detalló que la agenda incluiría primero un encuentro bilateral con el mandatario surcoreano, después una reunión entre los equipos de ambos gobiernos y, finalmente, un encuentro con empresarios coreanos interesados en invertir en el país. “Primero es una reunión bilateral con el Presidente de la República de Corea, después con los equipos y después vamos a tener una reunión con empresarios coreanos que quieren invertir en México, tienen dudas y también conocer, pues, cuáles son sus expectativas de inversión. Ellos tienen programadas diversas inversiones, las empresas coreanas en nuestro País”, explicó la titular del Poder Ejecutivo Federal. La Presidenta de la República confirmó que ambos gobiernos suscribirían un acuerdo de entendimiento respecto a los temas abordados. “Hay temas comerciales hasta culturales, educativos, vamos a firmar un acuerdo de entendimiento sobre estos temas”, señaló. Sheinbaum Pardo añadió que el intercambio cultural formaría parte de las conversaciones y se refirió a la popularidad que alcanzaron en México el K-pop, así como el cine y las series de televisión surcoreanas. “Eso ha acercado mucho a México, a los jóvenes mexicanos y a los jóvenes coreanos”, afirmó. Sheinbaum mencionó las presentaciones en México de los grupos BTS y Stray Kids, e informó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó 10 boletos para el concierto de Stray Kids a niñas y niños de escasos recursos.