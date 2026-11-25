La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México presentará una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la decisión de no entregar a las autoridades mexicanas a Inés Gómez Mont, quien enfrenta tres órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, y que será deportada a España debido a que también cuenta con la nacionalidad de ese país. Durante su conferencia matutina de este miércoles, la Mandataria también cuestionó que Estados Unidos retirara hace aproximadamente un mes la ficha roja de Interpol contra Gómez Mont, de quien ayer se reportó que recuperó su libertad tras permanecer detenida en un centro migratorio estadounidense luego del pago de una fianza. Sheinbaum señaló que el Gobierno mexicano busca conocer por qué se retiró la alerta internacional y por qué, pese a las investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes, Gómez Mont no fue extraditada a territorio mexicano.



Reproche a Washington y alerta retirada “Nosotros tenemos una queja muy relevante. Interpol primero, ¿por qué se retiró esta ficha roja? Y en particular, al Gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión y nosotros lo que pedimos en la relación, como siempre lo hemos dicho, es reciprocidad”, declaró. La Presidenta explicó que la ficha roja de Interpol permite solicitar la localización y detención de una persona en los países que participan en ese mecanismo, cuando existe una orden de aprehensión emitida por alguna autoridad nacional. En el caso de Gómez Mont, indicó que la alerta fue retirada aproximadamente un mes antes de su detención migratoria en Estados Unidos.

Deportación a España y reclamo de reciprocidad La conductora fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses debido a irregularidades en su situación migratoria; sin embargo, al ingresar a Estados Unidos con un pasaporte español, debido a que también tiene la nacionalidad de ese país, las autoridades determinaron deportarla a ese territorio europeo y no a México. Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano ya presentó formalmente una solicitud de extradición ante España, pero insistió en que también necesita una explicación de las autoridades estadounidenses sobre la decisión de no entregarla a México, pese a que existían órdenes judiciales en su contra. “Ya pedimos la orden de extradición a España, también ya la solicitamos, pero nos interesa saber por qué se retira la ficha roja porque ella hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”, cuestionó. Sheinbaum sostuvo que México ha atendido solicitudes de Estados Unidos en materia de cooperación y extradición, por lo que consideró necesario que exista reciprocidad en los procedimientos judiciales entre ambos países. “Así como nosotros enviamos 94, pedimos reciprocidad y hay varios temas que tenemos pendientes de extradición, varios, muchos que hemos estado solicitando a Estados Unidos”, afirmó.