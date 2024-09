La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reclamó al Gobierno de Estados Unidos por la falta de coordinación para la detención del capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, realizada el 25 de julio en Estados Unidos, tras su privación ilegal de la libertad en Culiacán por parte de Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

En entrevista, subrayó que “no se puede aceptar nunca” la falta de coordinación o de colaboración en este tipo de casos.

Asimismo, cuestionó que, a casi dos meses de la captura de “El Mayo”, las autoridades estadounidenses ni siquiera habían explicado “la liberación de un capo para detener a otro”.

“Sobre los dichos del Presidente [Andrés Manuel López Obrador], que responsabiliza a Estados Unidos de la violencia en Sinaloa, ¿cuál es su opinión?”, le preguntó un reportero afuera de su casa de transición.

“Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación, en este caso todo indica que no hubo coordinación, si no que hubo una actuación a partir, incluso, de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro. Entonces, yo creo que lo que no se puede aceptar nunca, pues, es que no haya coordinación y colaboración”, indicó.

El Presidente López Obrador acusó al Gobierno de Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia ocurrida en territorio sinaloense, desde el lunes 9 de septiembre.