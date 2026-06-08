Sheinbaum recomienda al PAN rezar ante denuncia contra AMLO; Romero le responde con ironía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con sarcasmo ante la denuncia que el Partido Acción Nacional presentó contra el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional, y recomendó a los panistas ponerse a rezar para expiar sus culpas.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respondió horas después con un video en redes sociales en el que rechazó los señalamientos y aseguró que, de cualquier manera, él siempre hace sus oraciones antes de dormir.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó de hipócrita la acción del PAN.

“Imagínense ahora el PAN le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico”, expresó mientras se daba un ligero golpe con la palma de la mano en la frente.

“No se puede ser más hipócrita, a lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé, mejor que recen unos cuantos. ¿Es que cómo es posible, quién les cree, quién?”, agregó.

En el mismo evento aprovechó para señalar que la “ultraderecha” mexicana se alía con grupos de Estados Unidos para desacreditar al país, en referencia a la presencia de políticos de oposición en una cena de la American Society de México, presuntamente financiada por Grupo Salinas.

“Son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al Gobierno y la relación bilateral. Hay que ver qué hacía cada uno de ellos ahí, por qué fueron”, aseguró Sheinbaum Pardo, tras informar que los funcionarios del Gobierno federal rechazaron la invitación al evento.

“¿Ya ven cómo se atan los cabos? Grupo Salinas financia una cena de la American Society con políticos del PRIAN, que son los que van de Estados Unidos a hablar mal de México y piden intervención de Estados Unidos en México”, añadió.

Romero respondió horas más tarde con un video en el que sostuvo que el propósito de la denuncia ante la CPI es conseguir justicia para las miles de víctimas del crimen organizado y sus familias.

El dirigente panista cuestionó directamente a la Presidenta de la República: “¿Qué no se supone que al crimen organizado debemos de denunciarlo, seamos o no de oposición? Pero yo le diría que si no hay nada que temer con respecto al ex Presidente, entonces ¿qué les preocupa?”.

Romero también explicó el trasfondo de la decisión de recurrir a un tribunal internacional.

“Lo que verdaderamente les preocupa es que esta denuncia se haya realizado ante una instancia internacional, y les preocupa porque la Corte Penal no está en el ámbito de control de Morena y no podrán decirles cómo actuar”, afirmó.

Respecto a la recomendación de rezar formulada por Sheinbaum Pardo, el dirigente blanquiazul respondió con ironía.

“Mensaje recibido, Presidenta, pero no se preocupe: como sea, yo siempre hago mis oraciones antes de dormir, más allá de usted”.