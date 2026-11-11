Sheinbaum recomienda ver el video de Andy López en el que confronta a Salinas Pliego

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó ver la grabación difundida por Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que responde al cuestionario del empresario Ricardo Salinas Pliego y le formula preguntas sobre sus negocios, relaciones políticas y operaciones financieras.

“Es muy bueno el video, recomiendo que lo vean”, afirmó la Presidenta en su conferencia matutina. Sheinbaum Pardo defendió la decisión del ex secretario de Organización de Morena de responder públicamente a los señalamientos en su contra y sostuvo que hasta ese momento no había dado a conocer su versión. “Ha sido víctima de ataques y no había salido a dar su versión, entonces es muy importante que se conozca su versión”, expresó. La titular del Poder Ejecutivo Federal consideró todavía más relevante que López Beltrán cuestionara la trayectoria empresarial del propietario de TV Azteca y de Grupo Salinas.

El 9 de noviembre de 2026, “Andy” difundió una grabación de más de media hora en respuesta al cuestionario que Salinas Pliego le había enviado respecto a sus ingresos, patrimonio, viajes y presuntas relaciones con empresarios beneficiados por contratos públicos. En el material, el hijo del ex presidente rechazó los señalamientos y devolvió al empresario más de 30 preguntas relacionadas con la privatización de Imevisión, el rescate de Salinas y Rocha mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la compra de Fertinal y los litigios fiscales de Grupo Salinas. La presidenta de la República destacó que esos planteamientos apuntan al origen de la fortuna del empresario: “Pero no es el único cuestionamiento de cómo ha ido haciendo su riqueza y ahí menciona varios temas muy fuertes”, afirmó.

Sheinbaum Pardo también recordó que Salinas Pliego ha expresado públicamente su interés en participar en la elección presidencial de 2030 y por ello recomendó conocer los antecedentes de sus empresas. “Entonces sí vale la pena ver el video para que se conozca la historia de cómo hizo su fortuna”, sostuvo la mandataria nacional.

En la misma conferencia, la presidenta de la República planteó consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la posibilidad de abrir los archivos del Fobaproa para conocer las operaciones realizadas al amparo del rescate bancario, en particular las relacionadas con Salinas y Rocha, empresa adquirida después por Grupo Elektra. La propuesta surgió luego de que Salinas Pliego rechazó haberse beneficiado de ese rescate y pidió hacer públicos los expedientes de la operación. “Y él dice que deben abrirse los archivos del IPAB, estaría muy bien”, expresó Sheinbaum Pardo, en referencia al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). “Estaría muy bien que abriéramos esos archivos para que se sepa, pues, todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”, agregó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que Salinas y Rocha fue rescatada mediante el Fobaproa por aproximadamente 4 mil 160 millones de pesos y que posteriormente sus acciones fueron adquiridas por Elektra a un precio considerablemente menor. “Cómo se rescata con un valor que paga el pueblo y luego se compra muy barato”, cuestionó, y sostuvo que la adquisición representó una ventaja para el empresario y contribuyó a la expansión de sus compañías. “Entonces hay un beneficio obvio para él y sus empresas”, afirmó. Salinas Pliego había rechazado esa interpretación y sostuvo que Salinas y Rocha acumuló una deuda cercana a 500 millones de dólares durante la crisis de 1995, por lo que los bancos acreedores terminaron quedándose con sus acciones.