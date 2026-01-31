$!Sheinbaum reconoce a paisanos en EU y reitera soberanía de México desde Tijuana

En medio de las tensiones con Estados Unidos la Presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje al insistir en que México es un país independiente y soberano y aseguró que “es mejor construir puentes que muros”.

En un evento desde Tijuana, Baja California, en el que inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en compañía de la gobernadora Marina del Pilar, la mandataria reconoció el papel de los migrantes al señalar que la ciudad estadounidense de California no sería lo que es sin las personas que trabajan allá, por lo que consideró que son parte fundamental del desarrollo de dicha región.

“California, que está aquí a un lado. Dicen que es la cuarta economía del mundo si se tomara a California como un país. Pues California no sería lo que es si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.

En su discurso destacó que el país debe privilegiar la cooperación por encima de la confrontación, que parte de los valores de las mexicanas y mexicanos son la fraternidad y el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.

“Los puentes siempre son mejor que los muros, siempre tender puentes es nuestro principio”, expresó.

Insistió en que el pueblo de México luchará, como lo he hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por la libertad.

“Y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con orgullo, con mucho orgullo, México es un país libre, independiente y soberano”.

Durante el evento, Sheinbaum reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y dijo que son “orgullo del pueblo y de la nación” por participar no solo en tareas de seguridad sino de infraestructura, como la construcción del Viaducto Elevao en Tijuana.

También respaldó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien dijo querer y respetar por su trabajo al frente del estado. “No está sola Marina del Pilar”, dijo luego de las acusaciones a la expareja de la mandataria estatal.