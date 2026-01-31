$!Sheinbaum reconoce a paisanos en EU y reitera soberanía de México desde Tijuana

En medio de las tensiones con Estados Unidos la Presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje al insistir en que México es un país independiente y soberano y aseguró que “es mejor construir puentes que muros”.
En un evento desde Tijuana, Baja California, en el que inauguró la primera etapa del Viaducto Elevado en compañía de la gobernadora Marina del Pilar, la mandataria reconoció el papel de los migrantes al señalar que la ciudad estadounidense de California no sería lo que es sin las personas que trabajan allá, por lo que consideró que son parte fundamental del desarrollo de dicha región.
“California, que está aquí a un lado. Dicen que es la cuarta economía del mundo si se tomara a California como un país. Pues California no sería lo que es si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”.
En su discurso destacó que el país debe privilegiar la cooperación por encima de la confrontación, que parte de los valores de las mexicanas y mexicanos son la fraternidad y el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria.
“Los puentes siempre son mejor que los muros, siempre tender puentes es nuestro principio”, expresó.
Insistió en que el pueblo de México luchará, como lo he hecho a lo largo de su historia, por la soberanía, por la independencia, por la justicia social, por la democracia y por la libertad.
“Y siempre con un profundo amor al pueblo. Así que desde aquí podemos decir con orgullo, con mucho orgullo, México es un país libre, independiente y soberano”.
Durante el evento, Sheinbaum reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y dijo que son “orgullo del pueblo y de la nación” por participar no solo en tareas de seguridad sino de infraestructura, como la construcción del Viaducto Elevao en Tijuana.
También respaldó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien dijo querer y respetar por su trabajo al frente del estado. “No está sola Marina del Pilar”, dijo luego de las acusaciones a la expareja de la mandataria estatal.
Los acuerdos entre Sheinbaum y Trump
Apenas el 29 de enero, la Presienta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump sostuvieron una llamada calificada por ambos como “muy productiva”, en la que abordaron la relación entre México y Estados Unidos en materia comercial y de seguridad, aspecto en el que la mandataria aseguró que “vamos muy bien”, mientras el republicano anunció que tienen previsto programar reuniones bilaterales.
En una publicación de redes sociales, Sheinbaum se refirió al diálogo con Trump como una “cordial conversación”. Además, dijo que acordaron seguir trabajando de manera conjunta.
En materia económica, Sheinbaum se refirió a la visita que realizó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington para afinar reformas ante la revisión del tratado comercial. En ese sentido, mencionó que aunque aún “no hay nada concreto” sobre el T-MEC, se sigue avanzando “muy bien” e incluso dijo que Estados Unidos reconoce que “México tiene el mejor acuerdo de todo el mundo”.
Respecto a seguridad, la Presidenta dijo que en la llamada “no hubo nada adicional”, salvo una coincidencia mutua sobre los avances de ambos países en el marco de su entendimiento.
El Presidente Donald Trump se pronunció sobre la llamada con su homóloga mexicana y enfatizó que la conversación se centró en el tema de la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el republicano adelantó, sin precisar fechas, que hablará nuevamente con Sheinbaum. Además, abrió la posibilidad de realizar encuentros en México y Estados Unidos.
En diversas ocasiones, Sheinbaum ha explicado que se colabora con el gobierno de Estados Unidos a través del intercambio de información, pero remarcó que las operaciones en el territorio mexicano, principalmente en temas de seguridad, se hacen por fuerzas nacionales.
La conversación entre Sheinbaum y Trump de este jueves llegó 17 días después de haber sostenido una llamada el pasado 12 de enero en la que hablaron de distintos temas, entre ellos la seguridad y reducción del tráfico de drogas, comercio e inversiones.
Ambas llamadas de este mes se registran en el marco de las presiones y exigencias de Estados Unidos a la administración de Sheinbaum por el combate a los cárteles de las drogas, así como las insistentes declaraciones de Trump sobre realizar ataques contra el narco en cualquier lugar, incluyendo a México.
Asimismo, ocurre a poco más de una semana de la entrega de México a Estados Unidos de 37 operadores del crimen organizado. La cual, según refirió Sheinbaum, obedeció a una “decisión soberana” y por seguridad del país y negó que dichas acciones fueran producto de un pacto con el mandatario republicano