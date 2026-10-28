Sheinbaum reconoce alza de homicidios en Sinaloa y refuerza operativos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Sinaloa registró un incremento de homicidios dolosos durante los últimos dos meses, y atribuyó a esa situación las visitas coordinadas del Gabinete de Seguridad federal a la entidad.

Informó que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se trasladó a Sinaloa desde las primeras horas de ese día para reunirse con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y con autoridades locales de seguridad, con el fin de definir las acciones necesarias en el Estado.

“Ha habido un incremento en homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses, y particularmente en las últimas semanas. Entonces hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa es proteger evidentemente a las y los sinaloenses”, respondió la Presidenta a una pregunta expresa.

Detalló que el 27 de octubre acudió a Sinaloa el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, quien se reunió con mandos militares y de la Guardia Nacional para evaluar el trabajo operativo y determinar si resulta necesario reorientar elementos de una zona a otra.

“Estamos ahí para protegerlos y que vamos a seguir trabajando”, expresó Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el mensaje dirigido a la población sinaloense.

La agenda anunciada por García Harfuch contempla supervisar los despliegues, conocer las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción de un nuevo penal.

En esas actividades participan también el titular de la Sedena y el Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretaría de Marina.

“Esta distribución permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución”, señaló Sheinbaum Pardo.

La Presidenta respaldó además el operativo del 26 de octubre en la localidad Alfredo V. Bonfil, en Guasave, Sinaloa, donde murieron dos personas durante un enfrentamiento con elementos de la Semar.

Explicó que el personal federal fue agredido por integrantes de una célula criminal y respondió a la agresión.

“Hay momentos en donde se actúa de acuerdo con la inteligencia y la investigación que se tiene, y el objetivo es disminuir la violencia y reducir los delitos en distintos lugares”, declaró, quien indicó que el Gabinete de Seguridad dará a conocer mayores detalles del operativo.

García Harfuch confirmó, este 28 de octubre, que una de las personas muertas en ese enfrentamiento sería Jesús “N”, “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave y por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. La identidad está pendiente de confirmación pericial.