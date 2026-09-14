Sheinbaum reconoce caída en producción automotriz y golpe al acero por aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos afectaron la producción automotriz mexicana y a la industria del acero y sus derivados, y anunció que su administración mantendrá las conversaciones con ese país para obtener mejores condiciones comerciales para los sectores golpeados.

Al referirse a la situación de la economía nacional, la mandataria nacional explicó que la industria automotriz enfrenta una reducción de la demanda de vehículos en Estados Unidos, principal mercado de las exportaciones mexicanas del ramo.

“Ha caído la producción un poco de automotriz, es cierto, producto de los aranceles de Estados Unidos y no sólo de los aranceles, sino también una caída en la demanda en Estados Unidos de compra de automóviles, hablando de la exportación de vehículos”, expuso.

Sheinbaum Pardo admitió que las tarifas estadounidenses también repercutieron en la industria siderúrgica nacional.

“Han afectado los aranceles en acero, sí tiene una afectación y sus derivados también ha tenido una afectación”, señaló.

Estados Unidos mantiene un arancel de 25 por ciento a los vehículos, con descuentos asociados al contenido estadounidense, mientras que el acero y el aluminio mexicanos enfrentan una tarifa de 50 por ciento.

Respecto a la ruta que seguirá el Gobierno de México ante esas medidas, descartó una respuesta de confrontación y ratificó la vía negociadora.

“¿Qué es lo que decidimos? Seguir hablando con Estados Unidos para buscar una mejor condición”, indicó.

Frente a esas afectaciones, sostuvo que otras actividades registraron un mejor desempeño, entre ellas la electrónica, y afirmó que aumentaron el empleo y las exportaciones en otros sectores de la economía.

Aseguró que el Gobierno federal también decidió impulsar la construcción, particularmente mediante el programa de vivienda, con el propósito de fortalecer la actividad económica interna y compensar el menor dinamismo de las ramas exportadoras.