Sheinbaum reconoce fallas en distribución eléctrica, no en generación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que el País enfrenta problemas en la distribución de energía eléctrica, aunque rechazó catalogar las afectaciones como apagones y precisó que la capacidad de generación es suficiente para cubrir la demanda nacional.

Durante su conferencia matutina, hizo una distinción técnica al ser cuestionada sobre los cortes registrados en diversas regiones del País.

”Más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significan falta de capacidad de generación, son interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución, más que en generación”, sostuvo.

Explicó que el déficit se ubica en la infraestructura de distribución y no en la producción de electricidad.

“No son suficientes las líneas para distribuir la energía, entonces por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con la Comisión Federal de Electricidad para fortalecer estas líneas de distribución”, afirmó.

Sheinbaum Pardo descartó que exista una crisis de generación.

“Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda, eso no existe”, aseguró.

Las fallas de distribución, añadió, se están atendiendo mediante inversión en múltiples puntos del territorio nacional.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron en el contexto de la crisis por desabasto de energía eléctrica en la zona metropolitana de Monterrey, que el 24 de junio cumplió cinco días consecutivos con afectaciones.

La situación detonó cierres viales y la retención de personal de la CFE por parte de usuarios afectados.

El problema en la zona metropolitana regiomontana se originó el 19 de junio, cuando las temperaturas superaron los 40 grados centígrados.

Las afectaciones se agravaron el día 20 tras una tormenta con ráfagas de viento que derribó postes, árboles y cableado en diversas zonas de la ciudad.